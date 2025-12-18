খুলনায় ভারতীয় কনস্যুলেট অভিমুখে ছাত্র-জনতার মার্চ

খুলনায় ভারতীয় কনস্যুলেট অভিমুখে ছাত্র-জনতার মার্চ
জুলাই যোদ্ধা ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদ এবং ভারতের মাটিতে বাংলাদেশের অপরাধীদের আশ্রয় দেওয়ার বিরুদ্ধে খুলনায় ‘মার্চ টু ভারতীয় কনস্যুলেট অফিস’ কর্মসূচি পালন করেছে ছাত্র-জনতা।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) বিকেলে ‘আধিপত্যবাদ বিরোধী ঐক্যজোট’ ব্যানারে এই বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়।
আন্দোলনকারী বলেন, বাংলাদেশের ওপর ভারতীয়দের হস্তক্ষেপ আর মেনে নেওয়া হবে না, আবার প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে। ভারতের হয়ে যারা দালালি করছে, তাদের সতর্ক ও সংশোধন হয়ে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। এদেশের মানুষের ক্ষতি হলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। জুলাই যোদ্ধা হাদির ওপর হামলাকারীদের অনতিবিলম্বে শাস্তির আওতায় আনতে হবে এবং এর সঙ্গে জড়িতদের বিচার করতে হবে।
তারা বলেন, হাসিনার মতো খুনিকে যারা আশ্রয় দিয়েছে, তাদেরকে গুড়িয়ে দেওয়া হবে। তাদের কারো ক্ষমা নেই।
কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) খুলনার সমন্বয়ক হামীম আহম্মেদ রাহাত, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাকিব, মারহাব, রাব্বি প্রমুখ।
খুলনা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ কবির হোসেন বলেন, আধিপত্যবাদ বিরোধী ঐক্যজোটের ব্যানারে একটি মিছিল ভারতীয় সহকারী হাই কমিশন অফিসের দিকে যাচ্ছিল। আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা পরবর্তীতে রয়েল মোড়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে। কোনো অরাজকতা হয়নি কিংবা কোনো সমস্যা হয়নি। সবাই স্বাভাবিকভাবে কর্মসূচি পালন করেছে।
আরিফুর রহমান/কেএইচকে/এএসএম