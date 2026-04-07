হাম ও হাম সন্দেহে আরও ১১ জনের মৃত্যু

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৪৩ পিএম, ০৭ এপ্রিল ২০২৬
হাম ও হাম সন্দেহে আরও ১১ জনের মৃত্যু
হাম আক্রান্ত শিশুর চিকিৎসা চলছে/ছবি: জাগো নিউজ গ্রাফিক্স

দেশে সন্দেহজনক হাম রোগে আরও ১০ জন মারা গেছেন। সেই সঙ্গে নিশ্চিত হামে একজনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

এছাড়া, নতুন করে হাম আক্রান্ত হয়েছেন ২২৪ জন এবং সন্দেহজনক হাম নিয়ে হাসপাতালে এসেছেন এক হাজার ২৩৬ জন।

মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার অ্যান্ড কন্ট্রোল রুমের দেওয়া সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত আগের ২৪ ঘণ্টার তথ্য এতে দেওয়া হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, হামের প্রাদুর্ভাবের মধ্যে উল্লেখিত ২৪ ঘণ্টায় ২২৪ জন আক্রান্ত এবং একজন মারা গেছেন। এছাড়া, সন্দেহজনক হাম নিয়ে হাসপাতালে এসেছেন এক হাজার ২৩৬ জন এবং সন্দেহজনক হামে মারা গেছেন ১০ জন।

গত ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত হাম আক্রান্ত হয়েছেন এক হাজার ৩৯৮ জন এবং সন্দেহজনক হাম নিয়ে হাসপাতালে এসেছেন নয় হাজার ৮৮৩ জন। একই সময়ে মারা গেছেন হামে ২১ জন এবং সন্দেহজনক হামে ১২৮ জন।

