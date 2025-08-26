  2. আন্তর্জাতিক

এবার ফেডারেল রিজার্ভের গভর্নরকে বরখাস্ত করলেন ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:৪৮ পিএম, ২৬ আগস্ট ২০২৫
এবার ফেডারেল রিজার্ভের গভর্নরকে বরখাস্ত করলেন ট্রাম্প
যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের গভর্নর লিসা কুক/ ছবি: এএফপি

বন্ধকী সম্পত্তির চুক্তি জালিয়াতির অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের গভর্নর লিসা কুককে অপসারণের নির্দেশ দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শিগগির তাকে অপসারণ করা হবে। খবর বিবিসির।

এ ঘটনার মধ্য দিয়ে দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের যুদ্ধ আরও তীব্র আকার ধারণ করলো।
লিসা কুক ফেডারেল রিজার্ভের বোর্ড অব গভর্নরসের সাত সদস্যের একজন। ব্যাংকটির ইতিহাসে তিনিই প্রথম আফ্রিকান বংশাদ্ভূত নারী, যিনি গুরুত্বপূর্ণ এমন পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন।

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন ২০২২ সালে তাকে এই পদে নিয়োগ দেয়। কিন্তু চলতি বছর ট্রাম্প দেশটির ক্ষমতায় বসার পর থেকেই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল যে, লিসা কুককে বরখাস্ত করা হতে পারে।

এর মধ্যেই সোমবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে করা এক পোস্টে ফেডারেল রিজার্ভের গভর্নর লিসা কুককে উদ্দেশ্য করে একটি চিঠি প্রকাশ করেছেন যেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর পদ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে অপসারণের সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।

চিঠিতে লিসা কুকের বিরুদ্ধে বন্ধকী চুক্তিতে জালিয়াতির অভিযোগ তোলা হয়েছে। চুক্তিতে তিনি যে মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছেন, সেটা বিশ্বাস করার ‌‘যথেষ্ট কারণ’ রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন ট্রাম্প।

এরপর সাংবিধানিক ক্ষমতাবলে লিসা কুককে অপসারণের অনুমতি দিয়েছেন তিনি। ফেডারেল রিজার্ভের ১১১ বছরের ইতিহাসে একজন গভর্নরকে এভাবে বরখাস্ত করার ঘটনা আগে কখনোই ঘটেনি বলে জানা যাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে লিসা কুক কিংবা ফেডারেল রিজার্ভ, কেউই কোনো মন্তব্য করেননি।

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনিচ্ছা দেখানো সত্ত্বেও সুদের হার কমানোর ব্যাপারে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রতিষ্ঠানটির ওপর বিশেষ করে চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েলের ওপর, ধারাবাহিকভাবে চাপ বাড়াচ্ছিলেন ট্রাম্প।

এমনকি পাওয়ালকেও বেশ কয়েকবার বরখাস্ত করার হুমকি দিতে দেখা গেছে তাকে। এবার গভর্নর লিসা কুককে অপসারণের মধ্য দিয়ে ফেডারেল রিজার্ভের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তীব্র করার বার্তা দিলেন ট্রাম্প।

টিটিএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।