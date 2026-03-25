ইরানে ৩০০ মেট্রিক টন ওষুধ পাঠিয়েছে রাশিয়া: রেড ক্রিসেন্ট

ইরানে ৩০০ মেট্রিক টন ওষুধ পাঠিয়েছে রাশিয়া: রেড ক্রিসেন্ট
যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলি বাহিনীর যৌথ হামলায় বিধ্বস্ত ইরানে মানবিক সহায়তা হিসেবে ৩০০ মেট্রিক টন ওষুধ পাঠিয়েছে রাশিয়া। ইরানের রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রধান পিরহোসেইন কলিভান্দ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
ইরানের রাষ্ট্রীয় প্রচারমাধ্যমকে তিনি জানান, রাশিয়া ৩০০ টন ওষুধ পাঠিয়েছে। তাজিকিস্তান ২,৬০০ টন মানবিক সহায়তা দিয়েছে। এছাড়া চীন ও আজারবাইজানও ইরানকে সহায়তা প্রদান করেছে।
রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলায় ইরানের বহু হাসপাতাল ও অ্যাম্বুলেন্স স্টেশন ধ্বংস হওয়ায় এবং নারী-শিশুসহ অসংখ্য মানুষ আহত হওয়ায় ইরান রাশিয়ার কাছে ওষুধ সহায়তা চেয়েছিল।
তিনি আরও জানান, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন-এর নির্দেশে মানবিক সহায়তা পাঠানো হয়।
সূত্র: তাস
কেএম