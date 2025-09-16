সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
গাজা শহরে স্থল অভিযান শুরু করেছে ইসরায়েল, চলছে বোমাবর্ষণ
ইসরায়েল গাজা শহরে স্থল অভিযান শুরু করেছে। ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ সোশ্যাল মিডিয়ায় জানান, গাজা জ্বলছে। সৈন্যরা জিম্মিদের মুক্তি ও হামাসকে পরাজিত করার লক্ষে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে বলেও জানানা তিনি।
নেপালে জেন জি আন্দোলনে নিহতরা রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত
নেপালে জেন জি আন্দোলনে নিহতদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) মরদেহগুলো ট্রিচিং হাসপাতাল থেকে পাশুপতী আর্যঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে নিহতদের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় সম্মানে শেষ বিদায় জানানো হয়।
‘নৈতিকতা রক্ষায়’ আফগান প্রদেশে ওয়াই-ফাই নিষিদ্ধ করলো তালেবান
‘নৈতিকতা রক্ষায়’ আফগান প্রদেশে ওয়াই-ফাই নিষিদ্ধ করলো তালেবান। দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় বালখ প্রদেশে এই ব্যবস্থা নিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) তালেবান কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ‘পাপাচার রোধে’ এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য আলোচনা শুরু
ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা ইতিবাচক হয়েছে বলে জানিয়েছেন উভয় দেশের প্রতিনিধিরা। ভারতের ওপর ডোনাল্ড ট্রাম্পের ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের পর এই প্রথম এত উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা অনুষ্ঠিত হলো।
সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে হুমকির মুখে ১৫ লাখ অস্ট্রেলীয়
২০৫০ সালের মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে অস্ট্রেলিয়ার উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী প্রায় ১৫ লাখ মানুষ ঝুঁকির মুখে পড়বে বলে সতর্ক করেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ জলবায়ু রিপোর্ট।
মোদীর সফরের পরেই বদলে গেলো কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের নাম
নরেন্দ্র মোদীর সফরের পরেই বদলে গেলো কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের নাম। দুই দিনের ঝটিকা সফরে কলকাতায় এসেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। এসে ফোর্ট উইলিয়ামে সেনা সম্মেলনে যোগ দেন তিনি। এরপরেই বদলে যায় ঐতিহাসিক স্থাপনাটির নাম।
বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা-নেপালের আন্দোলন ভারতের জন্য সতর্কবার্তা, কী করবে মোদী সরকার
বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা-নেপালের আন্দোলন ভারতের জন্য সতর্কবার্তা। প্রতিবেশী দেশগুলোতে একের পর এক সরকারপতনে দুশ্চিন্তায় পড়েছে মোদী সরকার। এমন পরিস্থিতিতে ভারত কী করতে পারে, তা নিয়ে এনডিটিভি’তে একটি মতামত লিখেছেন লোকসভার সদস্য এবং ভারতীয় কংগ্রেস নেতা শশী থারুর। জাগোনিউজের পাঠকদের জন্য লেখাটির চুম্বক অংশ তুলে ধরা হলো-
গাজায় গণহত্যা চালিয়েছে ইসরায়েল: জাতিসংঘের তদন্ত কমিশন
জাতিসংঘের একটি তদন্ত কমিশন জানিয়েছে, গাজায় ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালিয়েছে ইসরায়েল। ২০২৩ সালে হামাসের সঙ্গে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে সংঘটিত ঘটনায় গণহত্যার আন্তর্জাতিক আইনে বর্ণিত পাঁচটি অপরাধের মধ্যে অন্তত চারটি সংঘটিত হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।
আসামে ৫ বাংলাদেশি শিক্ষার্থী বহিষ্কার
আসামের শিলচরে অবস্থিত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এনআইটি) ৮ সেপ্টেম্বরের একটি সংঘর্ষের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পাঁচজন বাংলাদেশি শিক্ষার্থীকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করেছে।
জাহাজভাঙা শিল্পে বাংলাদেশের বাজার দখল করতে চায় ভারত, হাতে নতুন পরিকল্পনা
জাহাজভাঙা শিল্পে বাংলাদেশের বাজার দখল করতে চায় ভারত। এজন্য নতুন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে নরেন্দ্র মোদীর সরকার, যার মধ্যে রয়েছে প্রায় চার হাজার কোটি রুপি প্রণোদনার বিষয়ও। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সংশ্লিষ্ট সূত্রের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য ইকোনমিক টাইমস।
