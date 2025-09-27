সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
গাজায় ইসরায়েলি হামলায় আরও কমপক্ষে ৬০ ফিলিস্তিনি নিহত
গাজায় কাজ ‘শেষ করার’ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। এদিকে অবরুদ্ধ এই উপত্যকায় ইসরায়েলের সর্বশেষ হামলায় আরও অন্তত ৬০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। চিকিৎসা সূত্রের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে আল জাজিরা।
ডেনমার্কের প্রধান সামরিক ঘাঁটির আকাশে ‘রহস্যময়’ ড্রোন, রাশিয়াকে সন্দেহ
ডেনমার্কের প্রধান সামরিক ঘাঁটির আকাশে ‘রহস্যময়’ ড্রোন দেখা গেছে। এ ঘটনায় আবারও রাশিয়াকে সন্দেহ করা হচ্ছে। ডেনিশ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে স্থানীয় সময় রাত ৮টা ১৫ মিনিটে কারুপ বিমানঘাঁটির আকাশে ড্রোন দেখা যায়। কয়েক ঘণ্টা ধরে চলা এ ঘটনায় ঘাঁটির ওপরের বেসামরিক আকাশসীমা সাময়িকভাবে বন্ধ করা হলেও তাতে কোনো বাণিজ্যিক ফ্লাইট ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।
ভারতে ‘আই লাভ মুহাম্মদ’ আন্দোলনকারীদের ওপর চড়াও পুলিশ, মুসলিম নেতা গ্রেফতার
ভারতে ‘আই লাভ মুহাম্মদ’ আন্দোলনকারীদের ওপর চড়াও হয়েছে পুলিশ। গ্রেফতার হয়েছেন একজন মুসলিম নেতা, আটক করা হয়েছে আরও কয়েকজন প্রতিবাদীকে।
ভারতে যার দাপটে কাঁপছে মোদী সরকার, কে এই সোনম ওয়াংচুক?
ভারতে যার দাপটে কাঁপছে মোদী সরকার, সেই সোনম ওয়াংচুক আসলে কে? গত কয়েকদিন থেকে তাকে নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে সর্বত্র। লাদাখে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সহিংসতায় জড়িত অভিযোগে ওয়াংচুককে এরই মধ্যে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রাখা হয়েছে লাদাখ থেকে হাজার কিলোমিটার দূরের যোধপুর কারাগারে।
নেপালে জেন জি আন্দোলন দমাতে ‘লেথাল উইপন’ ব্যবহার পুলিশের, ২ দিনে ২ হাজার গুলি
নেপালে জেন জি আন্দোলন দমাতে ‘লেথাল উইপন’ ব্যবহার করে অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করেছিল পুলিশ। এর প্রমাণ মিলেছে পুলিশের প্রাথমিক প্রতিবেদনে। নেপাল পুলিশের রেকর্ড অনুযায়ী, ওই ২ দিনে ২ হাজার রাউন্ডের বেশি তাজা গুলি ছোড়ে পুলিশ, যার বেশিরভাগই আসে প্রাণঘাতী অস্ত্র বা ‘লেথাল উইপন’ থেকে।
নেপালের আসন্ন নির্বাচনে অংশ নেবেন বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেওয়া সুদান
নেপালের আসন্ন নির্বাচনে অংশ নেবেন বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেওয়া সুদান গুরুং। দেশটিতে সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ-আন্দোলনে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই সরকারের পতন ঘটে। সুদান গুরুং জানিয়েছেন, তিনি আসন্ন মার্চের সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থী হবেন। তিনি বলেন, তার আন্দোলন ‘জনগণের সরকার’ প্রতিষ্ঠার জন্য শেষ পর্যন্ত লড়াই করবে।
প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে ওষুধ তৈরিতে ব্যবহার হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া
প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে ব্যথানাশক ওষুধ তৈরির এক অভিনব পদ্ধতি নিয়ে সম্প্রতি আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। বিজ্ঞানীরা একটি সাধারণ ব্যাকটেরিয়া ইশেরিকিয়া কোলাই বা ই. কোলাইকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে এমনভাবে পরিবর্তন করেছেন, যাতে এটি প্লাস্টিকজাত এক উপাদান খেয়ে তা হজম করে দৈনন্দিন ব্যবহৃত ব্যথানাশক ওষুধ উৎপাদন করতে পারে।
স্টুডেন্ট ভিসায় ইউরোপ-আমেরিকার কড়াকড়ি, বিকল্প হতে পারে যেসব দেশ
স্টুডেন্ট ভিসায় ইউরোপ-আমেরিকার কড়াকড়ি সম্প্রতি বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য বিদেশে উচ্চশিক্ষা লাভে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পর্যাপ্ত আর্থিক সক্ষমতাসহ সব ডকুমেন্টস ঠিকঠাক থাকার পরও ‘রিজেক্ট’ (প্রত্যাখ্যান) হচ্ছে বহু ভিসা আবেদন। এ অবস্থায় শিক্ষার্থীদের বিদেশে উচ্চশিক্ষার স্বপ্নপূরণে বিকল্প হয়ে উঠতে পারে চীন, রাশিয়া, তুরস্কসহ বেশ কিছু দেশ।
যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জার্মানি থেকে রাষ্ট্রদূতদের ফেরালো ইরান
ইরানের ওপর জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহালের উদ্যেগের প্রেক্ষিতে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং জার্মানি থেকে নিজ নিজ রাষ্ট্রদূতদের পরামর্শের জন্য দেশে ফিরিয়ে এনেছে তেহরান।
ফের ইরানের ওপর জারি হচ্ছে জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা
ইরানের ওপর জাতিসংঘের আরোপ করা যে অর্থনৈতিক ও সামরিক নিষেধাজ্ঞা এক দশক আগে পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে একটি চুক্তির পরে তুলে নেওয়া হয়েছিল, সেটি পুনরায় আরোপ করতে যাচ্ছে।
ভেনেজুয়েলায় হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র
ভেনেজুয়েলায় মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মার্কিন কর্মকর্তার বরাত দিয়ে এমনটাই জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম এনবিসি নিউজ।
কেএএ/জেআইএম