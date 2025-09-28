ইসরায়েলকে সমর্থনের প্রতিবাদে জার্মানিতে বিক্ষোভ

ইসরায়েলকে সমর্থনের প্রতিবাদে জার্মানিতে বিক্ষোভ
গাজা উপত্যকায় চলমান নৃশংস গণহত্যায় জার্মান সরকারের সমর্থনের প্রতিবাদে দেশটির বার্লিন শহরে বিক্ষোভ হয়েছে। শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) ‘অল আইজ অন গাজা- স্টপ দ্য জেনোসাইড’ শীর্ষক শিরোনামে লক্ষাধিক নাগরিক এ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে।
অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, মেডিকো ইন্টারন্যাশনালসহ ফিলিস্তিনপন্থি প্রায় ৫০ টি সংগঠন এ বিশাল বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করে। ‘ফ্রি ফ্রি পালেস্টাইন’ ‘ভিভা প্যালেস্টাইন’ ‘ফ্রিডম ফর প্যালেস্টাইন’ ইত্যাদি স্লোগানে বার্লিনের সিটি হল থেকে গ্রোসার স্টার্ন পর্যন্ত মিছিল করেছে বিক্ষোভকারীরা ।
গণবিক্ষোভের আয়োজকদের পক্ষ থেকে দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়, উপত্যকায় ইসরায়েল যে নারকীয় জাতিগত নিধন চালাচ্ছে তার প্রতি জার্মান সরকারের সহযোগিতা বন্ধ করতে হবে।
এছাড়াও ইসরায়েলের সঙ্গে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জামের আমদানি, রপ্তানি ও পরিবহনসহ সকল ধরণের সামরিক সহযোগিতা বন্ধ করার দাবি জানানো হয়।
এদিকে ৬২ শতাংশ জার্মান ভোটার মনে করেন গাজার ওপর ইসরায়েলের সামরিক অভিযান গণহত্যার শামিল।
সাম্প্রতিক এক জরিপে উঠে আসা এমন তথ্য বর্তমান জার্মান সরকারকে বেশ চাপে ফেলেছে এবং ইসরায়েলের প্রতি এই সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে ভূমিকা রাখবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
সাধারণ নাগরিকের এমন মনোভাবের প্রভাব এরই মধ্যে সরকারের ওপর দৃশ্যমান হচ্ছে। সম্প্রতি চ্যান্সেলর মেরজ এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোহান ওয়েডেফুল ইসরায়েলের সামরিক অভিযান এবং মানবিক সাহায্য অবরোধের তীব্র সমালোচনা করেছেন।
সূত্র: আল-জাজিরা
কেএম/এমএসএম