ফিলিপাইনে ৬.৯ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প, সুনামির আশঙ্কা
ফিলিপাইনের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) স্থানীয়সময় রাত ১০টার দিকে ৬.৯ মাত্রার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, ভূমিকম্পটি স্থানীয়ভাবে সুনামির আশঙ্কা তৈরি করেছে।
প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের মাত্র ১০ কিলোমিটার (প্রায় ৬ মাইল) গভীরে।
ইউএসজিএস-এর তথ্য অনুযায়ী, ফিলিপাইনের কেন্দ্রীয় অঞ্চল ভিসায়ান দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় অর্ধ-মিলিয়নেরও বেশি মানুষ এই ভূমিকম্পের তীব্র কম্পন অনুভব করেছেন।
সংস্থাটি সতর্ক করেছে, এমন শক্তিশালী ভূমিকম্পে খারাপ নির্মাণকাজের ভবনে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি এবং ভালো মানের ভবনেও হালকা থেকে মাঝারি মাত্রার ক্ষতি হতে পারে।
সবচেয়ে বেশি কম্পন অনুভূত হয়েছে সেবু ও লেইটে দ্বীপের উত্তরাঞ্চলে
ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি, তবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জরুরি সেবাদল পাঠিয়েছে এবং পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে।
সূত্র: সিএনএন
এমএসএম