ইউক্রেনে রাশিয়ার বড় অগ্রগতি

ইউক্রেনে রাশিয়ার বড় অগ্রগতি
ইউরোপজুড়ে উত্তেজনার মধ্যেই রাশিয়া দাবি করছে, তাদের ইউক্রেনের যুদ্ধ এখন কার্যত অপ্রতিরোধ্য।
মস্কো জানিয়েছে, তারা উত্তর-পূর্ব খারকিভ অঞ্চলের কুপিয়ানস্ক শহরের দুই-তৃতীয়াংশ ভবনের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে এবং ইউক্রেনীয় সেনাদের একাংশকে ঘিরে ফেলেছে।
রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, কুপিয়ানস্ক দখল করলে তাদের বাহিনী সহজেই দোনেৎস্কের দিকে অগ্রসর হতে পারবে—যা মস্কোর শীর্ষ অগ্রাধিকার।
তবে ইউক্রেনীয় সামরিক বিশ্লেষক কনস্তানতিন মাশোভেৎসের মতে, শহরটি পুরোপুরি দখলে আনতে রাশিয়ার অন্তত আরও এক-দুইটি ডিভিশন প্রয়োজন।
রাশিয়া এ বছর এখন পর্যন্ত প্রায় ৪ হাজার ৭১৪ বর্গকিলোমিটার এলাকা দখলের দাবি করেছে, যদিও যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক থিংক ট্যাঙ্ক আইএসডব্লিউ বলছে প্রকৃত সংখ্যা প্রায় ৩ হাজার ৪৩৪ বর্গকিলোমিটার।
অন্যদিকে, কূটনৈতিক অঙ্গনে বড় পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউক্রেনকে প্রকাশ্যে প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন, পশ্চিমা আর্থিক সহায়তা অব্যাহত থাকলে ইউক্রেন সামরিক বিজয় অর্জন করতে পারে।
ট্রাম্পের এই অবস্থান তার পূর্ববর্তী নীতির সঙ্গে বৈপরীত্যপূর্ণ। তিনি ফেব্রুয়ারিতে বলেছিলেন, ইউক্রেনকে ২০১৪ সালের আগের সীমান্তে ফিরিয়ে নেওয়া অবাস্তব। কিন্তু এখন তিনি ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে ধৈর্য ও সহায়তার মাধ্যমে ইউক্রেন যুদ্ধের শুরুতে যে সীমান্ত ছিল, তা পুনরুদ্ধার সম্ভব।
সূত্র: আল-জাজিরা
এমএসএম