গাজায় যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে ইসরায়েলি সরকার

গাজায় যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে ইসরায়েলি সরকার
গাজায় যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে ইসরায়েলি সরকার এবং দেশটির রাজনৈতিক নেতারা। সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গাজায় যুদ্ধ বন্ধ করতে এবং হামাসের হাতে বন্দি জিম্মিদের মুক্ত করার জন্য ইসরায়েলকে আক্রমণ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তার এই আহ্বানের পর ইসরায়েলের রাজনৈতিক নেতারা সেনাবাহিনীকে গাজা শহর দখলের অভিযান বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর্মি রেডিও এবং কান পাবলিক ব্রডকাস্টারের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
আর্মি রেডিও জানিয়েছে যে, স্থলভাগে যেখানে সেনারা কঠোরভাবে প্রতিরক্ষামূলক কৌশল অবলম্বন করছেন সেখানে রাজনৈতিক নেতারা ‘অভিযান ন্যূনতম’ করার আহ্বান জানিয়েছেন। ইসরায়েল ও মার্কিন কর্মকর্তাদের মধ্যে রাতভর আলোচনার পর এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে।
আর্মি রেডিওর সামরিক সংবাদদাতা ডোরন কাদোশ বলেছেন, ইসরায়েলের ‘রাজনৈতিক মহল’ সেনাবাহিনীকে গাজায় কার্যকলাপ কমিয়ে আনতে এবং কেবল ‘প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ’ করার নির্দেশ দিয়েছে।
তিনি সামাজিক মাধ্যম এক্সে এক পোস্টে লিখেছেন, গাজা শহর জয়ের অভিযান অবরুদ্ধ করা হয়েছে এবং আপাতত স্থগিত করা হয়েছে।
এর আগে গাজা যুদ্ধ বন্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০ দফা পরিকল্পনায় আংশিক সম্মতি দিয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। এরপর ইসরায়েলকে অবিলম্বে গাজায় বোমাবর্ষণ বন্ধ করতে বলেন ট্রাম্প।
শুক্রবার (৩ অক্টোবর) হোয়াইট হাউজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, হামাসের বিবৃতির পর প্রতিক্রিয়া জানিয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ‘হামাস স্থায়ী শান্তির জন্য প্রস্তুত রয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি। ইসরায়েলকে অবিলম্বে গাজায় বোমাবর্ষণ বন্ধ করতে হবে, যাতে আমরা দ্রুত ও নিরাপদে জিম্মিদের মুক্ত করতে পারি। এটি মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়।’
এর আগে এক বিবৃতিতে হামাস ঘোষণা করেছে, তারা দখলদার বাহিনীর সব বন্দিকে- জীবিত এবং মৃতদেহ উভয়কেই মুক্তি দিতে সম্মত হয়েছে। এটি করা হবে ট্রাম্পের প্রস্তাবে বর্ণিত বিনিময় সূত্র অনুযায়ী। তবে এক্ষেত্রে মাঠপর্যায়ের প্রয়োজনীয় শর্ত পালন নিশ্চিত করতে হবে।
টিটিএন