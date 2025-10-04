সিঙ্গাপুরে যৌনকর্মীদের মারধর, ২ ভারতীয় পর্যটকের কারাদণ্ড

সিঙ্গাপুরে যৌনকর্মীদের মারধর, ২ ভারতীয় পর্যটকের কারাদণ্ড
ছুটিতে সিঙ্গাপুরে গিয়ে দুই যৌনকর্মীকে হোটেল কক্ষে মারধর ও লুটের অভিযোগে দুই ভারতীয় নাগরিককে ৫ বছর ১ মাসের কারাদণ্ড এবং ১২ দফা বেত্রাঘাতের (ক্যানিং) সাজা দিয়েছে সিঙ্গাপুরের আদালত।
দোষী দুই ব্যক্তি হলেন আরক্কিয়াসামি ডাইসন (২৩) ও রাজেন্দ্রন ময়িলারাসান (২৭)। তারা আঘাত করে ডাকাতি করার অভিযোগের দোষ স্বীকার করেছেন বলে জানিয়েছে দ্য স্ট্রেইটস টাইমস।
আদালতে জানানো হয়, দুজন ২৪ এপ্রিল ভারতে থেকে সিঙ্গাপুরে বেড়াতে আসেন। দুই দিন পর লিটল ইন্ডিয়া এলাকায় হাঁটার সময় এক অজ্ঞাত ব্যক্তি তাদের যৌনকর্মী ভাড়া করার প্রস্তাব দেন এবং দুই নারীর যোগাযোগ নম্বর দেন।
এরপর আরক্কিয়া রাজেন্দ্রনকে বলেন, তাদের টাকার প্রয়োজন এবং ওই নারীদের ডেকে এনে লুট করা যেতে পারে। রাজেন্দ্রন এতে সম্মত হন। সেদিন সন্ধ্যা ৬টার দিকে তারা প্রথম নারীর সঙ্গে এক হোটেল কক্ষে দেখা করেন।
কক্ষে ঢুকে তারা ওই নারীকে কাপড় দিয়ে হাত-পা বেঁধে চড় মারেন এবং তার গয়না, ২ হাজার নগদ সিঙ্গাপুর ডলার, পাসপোর্ট ও ব্যাংক কার্ড ছিনিয়ে নেন।
রাত ১১টার দিকে তারা দ্বিতীয় নারীকে আরেক হোটেলে ডাকেন। সেখানে পৌঁছালে তারা তাকে জোর করে টেনে নিয়ে যান এবং রাজেন্দ্রন তার মুখ চেপে ধরেন যাতে চিৎকার না করতে পারেন। তারা ওই নারীর কাছ থেকে ৮০০ সিঙ্গাপুর ডলার, দুটি মোবাইল ফোন এবং পাসপোর্ট ছিনিয়ে নেন এবং হুমকি দেন কক্ষ থেকে না বেরোতে।
পরদিন দ্বিতীয় নারী বিষয়টি এক পরিচিত ব্যক্তিকে জানান, যিনি পুলিশকে খবর দেন। পরে তদন্তে দুই ভারতীয়ের অপরাধ প্রমাণিত হয়।
আদালতে তারা নিজেদের আইনজীবী ছাড়াই বিচারকের কাছে দয়া ও শাস্তি লঘু করার আবেদন জানান।
সূত্র: দ্য এনডিটিভি
এমএসএম