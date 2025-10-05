সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৫ অক্টোবর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
জিম্মিদের মুক্তির জন্য ইসরায়েলকে অবশ্যই বোমাবর্ষণ বন্ধ করতে হবে
গাজায় হামাসের হাতে আটক জিম্মিদের মুক্তি নিশ্চিত করতে ইসরায়েলকে অবশ্যই বোমাবর্ষণ বন্ধ করতে হবে বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। রোববার (৫ অক্টোবর) মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিবিএস নিউজের টকশো ‘ফেস দ্য নেশন’ এ দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানান তিনি।
যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়া সম্পর্ক ধ্বংস হবে, পুতিনের হুঁশিয়ারি
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সতর্ক করে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি ইউক্রেনকে টমাহক ক্রুজ মিসাইল সরবরাহ করে তবে তা মস্কো ও ওয়াশিংটনের সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করবে।
প্রথমবারের মতো মিস ইউনিভার্সে অংশ নিচ্ছেন আমিরাতের সুন্দরী
ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ‘মিস ইউনিভার্স’ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে যাচ্ছেন মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রতিযোগী। ২৬ বছর বয়সী মরিয়ম মোহামেদ দেশটির পক্ষ থেকে নভেম্বরে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিতব্য ৭৪তম মিস ইউনিভার্স আসরে অংশ নেবেন।
ছোট পোশাক পরায় মডেলদের শাসালেন ডানপন্থি নেতা
ভারতের উত্তরাখণ্ডে ছোট পোশাক পরায় মডেলদের শাসিয়েছেন এক ডানপন্থি সংগঠনের নেতা। ‘মিস ঋষিকেশ’ সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার মহড়া অনুষ্ঠানে এমন ঘটনা ঘটেছে।
ভূমিধসে দার্জিলিংয়ে ১৭ জনের মৃত্যু, সিকিমের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন
পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলায় টানা প্রবল বৃষ্টিতে ভয়াবহ ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। এতে কমপক্ষে ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই দুর্যোগের কারণে প্রতিবেশী রাজ্য সিকিমের সঙ্গে যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।
এবার ভারত যুদ্ধ শুরু করলে ধ্বংসাবশেষে চাপা পড়বে
ভারতের নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের সাম্প্রতিক মন্তব্যকে ‘উসকানিমূলক’ আখ্যা দিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ। রোববার (৫ অক্টোবর) ভোরে এক্সে (পূর্বে টুইটার) দেওয়া পোস্টে তিনি বলেন, এবার ভারত নিজ দেশের যুদ্ধবিমানের ধ্বংসাবশেষের নিচেই সমাধিস্থ হবে, ইনশাআল্লাহ।
আসাদের পতনের পর সিরিয়ায় প্রথম নির্বাচন
আসাদ সরকারের পতনের পর সিরিয়ায় এই প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সংসদ পরিচালনা করতে সদস্য নির্বাচনের জন্য রোববার (৫ অক্টোবর) স্থানীয় সময় সকাল ৯টায় সিরিয়ার অধিকাংশ প্রদেশে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। নবনির্বাচিত সংসদের মেয়াদ হবে দুই বছর ছয় মাস এবং এ সময়ের মধ্যে দেশটিতে প্রথম সরাসরি জনভিত্তিক সাধারণ নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতি নেওয়া হবে।
জাতিসংঘের সঙ্গে সহযোগিতা আর প্রাসঙ্গিক নয়: ইরান
আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহালের পর জাতিসংঘের পারমাণবিক সংস্থা আইএইএ-এর সঙ্গে সহযোগিতা এখন আর প্রাসঙ্গিক নয় বলে ঘোষণা দিয়েছে ইরান।
এভারেস্টের তিব্বত অংশে তুষারঝড়, আটকা পড়েছে এক হাজার মানুষ
মাউন্ট এভারেস্টের তিব্বত অংশের পূর্ব ঢালে ভয়াবহ তুষারঝড়ে প্রায় এক হাজার মানুষ আটকা পড়েছেন। সেখানে উদ্ধার অভিযান চলছে।
সিনাগগে হামলার পর যুক্তরাজ্যের একটি মসজিদে আগুন
মুসলিম বিদ্বেষের জেরে যুক্তরাজ্যের পূর্ব সাসেক্সের পিসহ্যাভেন শহরে অবস্থিত একটি মসজিদে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ সময় মসজিদ কমিটির সভাপতি ও একজন মুসল্লি মসজিদের ভেতরেই অবস্থান করছিলেন।
এমএসএম/এমএস