যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি অর্থায়ন বিল পাস না হওয়ায় শাটডাউন অব্যাহত

যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি অর্থায়ন বিল পাস না হওয়ায় শাটডাউন অব্যাহত
সোমবার টানা পঞ্চমবারের মতো পুনরায় সরকারি অর্থায়ন চালুর বিল পাসে ব্যর্থ হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট। ডেমোক্র্যাট এবং রিপাবলিকান উভয়ের পৃথক প্রস্তাবই প্রয়োজনীয় ৬০ ভোটের সীমা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। খবর বিবিসির।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আগেই সতর্ক করেছিলেন, আবারও ভোট ব্যর্থ হলে ব্যাপক ছাঁটাই শুরু হতে পারে। এরই মধ্যে সরকারি তহবিল শেষ হয়ে যাওয়ায় হাজারো ফেডারেল কর্মচারী বেতন ছাড়াই কাজ করতে বা বাধ্যতামূলক ছুটিতে যেতে বাধ্য হয়েছেন।
ডেমোক্র্যাটদের প্রস্তাব সোমবার ৪৫-৫০ ভোটে এবং রিপাবলিকানদের প্রস্তাব ৫২-৪২ ভোটে প্রত্যাখ্যাত হয়। ভোটের পরপরই ট্রাম্প সামাজিক মাধ্যমে ডেমোক্র্যাটদের দায়ী করে বলেন, আমি ডেমোক্র্যাটদের ব্যর্থ স্বাস্থ্যনীতি নিয়েও কাজ করতে প্রস্তুত, কিন্তু আগে তারা সরকার চালু করুক।
ডেমোক্র্যাটরা বলছেন, রিপাবলিকানদের প্রস্তাব নিম্ন আয়ের মানুষের চিকিৎসা সুবিধা কমিয়ে দেবে। তারা চান নতুন বাজেট বিলের মধ্যে স্বাস্থ্যবিমা ভর্তুকি অব্যাহত রাখা ও মেডিকেড স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে ট্রাম্প প্রশাসনের কাটছাঁট প্রত্যাহার করা হোক। রিপাবলিকানরা অভিযোগ করছেন, ডেমোক্র্যাটরা অবৈধ অভিবাসীদের চিকিৎসা সুবিধা দেওয়ার জন্যই সরকারের কার্যক্রম বন্ধ রেখেছে। তবে ডেমোক্র্যাটরা এ ধরনের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।
হোয়াইট হাউজ সতর্ক করেছে, সরকারি অচলাবস্থা দীর্ঘায়িত হলে স্থায়ীভাবে কর্মী ছাঁটাই হতে পারে। প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট সোমবার বলেন, আমরা কাউকে চাকরি হারাতে দেখতে চাই না, কিন্তু সরকার বন্ধ থাকলে তা অনিবার্য।
এর মধ্যে উভয় দলের নেতারা একে অপরকে দোষারোপ করছেন। প্রতিনিধি পরিষদের ডেমোক্র্যাট নেতা হাকিম জেফ্রিস রিপাবলিকানদের মিথ্যাচারের অভিযোগ আনেন। আর স্পিকার মাইক জনসন দাবি করেন, ডেমোক্র্যাটরা রাজনীতি নিয়ে নাটক করছে।
এদিকে ট্রাম্প জানিয়েছেন, তিনি ডেমোক্র্যাট নেতৃত্বের সঙ্গে স্বাস্থ্যসেবা ইস্যুতে আলোচনা চালাচ্ছেন, তবে সিনেট ডেমোক্র্যাট নেতা চাক শুমার এক্সে এক পোস্টে বলেন, ‘এটা সত্য নয়।’
সরকারি কার্যক্রম পুনরায় চালুর কোনো সমঝোতা আপাতত দেখা যাচ্ছে না, ফলে যুক্তরাষ্ট্রের আংশিক অচলাবস্থা আরও দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।
