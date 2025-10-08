  2. আন্তর্জাতিক

যুক্তরাজ্যে গৃহহীনদের মৃত্যু রেকর্ড উচ্চতায়

প্রকাশিত: ০৯:৩৮ পিএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
লন্ডন টাওয়ার ব্রিজ। ছবি: এএফপি (ফাইল)

যুক্তরাজ্যে গৃহহীন অবস্থায় মারা যাওয়া মানুষের সংখ্যা রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। মিউজিয়াম অব হোমলেসনেস–এর প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী, ২০২৪ সালে মোট এক হাজার ৬১১ জন গৃহহীন ব্যক্তি মারা গেছেন, যা আগের বছরের তুলনায় ৯ শতাংশ বেশি।

প্রতিষ্ঠানটির সহ-পরিচালক ম্যাথিউ টার্টল এ তথ্য প্রকাশ করে বলেন, এই সংখ্যাগুলো দেখায় কীভাবে সমাজ গৃহহীন মানুষদের প্রতি চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই মৃত্যুগুলোর উল্লেখযোগ্য অংশ আত্মহত্যা ও মাদক গ্রহণজনিত কারণে হয়েছে। বিশেষ করে, স্পাইস ও নাইটাজিনস নামের প্রাণঘাতী রাসায়নিক মাদক এখন আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করছে।

দেশটির গৃহহীনতা বিষয়ক মন্ত্রী অ্যালিসন ম্যাকগাভার্ন এ তথ্যকে হৃদয়বিদারক আখ্যা দিয়ে বলেন, সরকার গৃহহীনতার মূল কারণগুলো চিহ্নিত করে তা সমাধানে উদ্যোগ নিচ্ছে।

তবে সমালোচকরা বলছেন, কার্যকর ব্যবস্থা না নেওয়ার কারণেই এমন মৃত্যুর হার বাড়ছে।

২০২৪ সালের আগস্টে লন্ডনের কিংস ক্রস স্টেশনের পাশে একটি বিন শেডে আশ্রয় নেওয়া অবস্থায় ৫১ বছর বয়সী অ্যান্তনি মার্কসকে আক্রমণ করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন। এরপর সেখান থেকে ছেড়ে দেওয়ার দুই সপ্তাহের মধ্যে ফের খিঁচুনি উঠলে হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে সেখানে তার মৃত্যু হয়।

শেফিল্ড শহরে ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে ১০ দিনের ব্যবধানে তিনজন গৃহহীন নারী মারা যান।

আর্চার প্রজেক্টের প্রধান টিম রেনশ বলেন, আমরা এখন এমন এক বাস্তবতায় পৌঁছেছি, যেখানে গৃহহীনতা কেবল ঘরের অভাব নয়—এটি মানসিক স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য, অবহেলা ও ট্রমার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।”

তিনি সরকারের হাউজিং সিস্টেমকে গরিবদের জন্য ইউরোপের অন্যতম বাজে ব্যবস্থা বলেও উল্লেখ করেন।

সূত্র: বিবিসি

