সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১০ অক্টোবর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
শান্তিতে নোবেল জিতলেন ভেনেজুয়েলার মারিয়া কোরিনা মাচাদো
এ বছর শান্তিতে নোবেল পুরস্কার জিতলেন ভেনেজুয়েলার মারিয়া কোরিনা মাচাদো। বাংলাদেশ সময় শুক্রবার (১০ অক্টোবর) বিকেল ৩টার পর নরওয়ের রাজধানী অসলো থেকে বিজয়ীর নাম ঘোষণা করে নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি।
গাজায় যুদ্ধবিরতি আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হয়েছে : আইডিএফ
ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) জানিয়েছে, গাজার যুদ্ধবিরতি চুক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হয়েছে। বাহিনীর সদস্যরা এখন চুক্তিতে নির্ধারিত মোতায়েন সীমারেখায় ফিরে গেছে বলে জানিয়েছে তারা।
উত্তর গাজায় ফিরতে শুরু করেছে বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিরা
ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার ও সৈন্য প্রত্যাহার করার ঘোষণা দেওয়ার পরপরই গাজার উত্তরাঞ্চলে ফিরতে শুরু করেছেন সরে যেতে বাধ্য হওয়া লোকজন। শুক্রবার (১০ অক্টোবর) স্থানীয় সময় দুপুর ১২টা থেকে গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে বলে নিশ্চিত করে আইডিএফ।
সোমবার ইসরায়েলে যাচ্ছেন ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আসন্ন সফর নিয়ে নতুন তথ্য প্রকাশ করেছে ইসরায়েলের চ্যানেল ১২ টেলিভিশন নেটওয়ার্ক। তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সোমবার (১৩ অক্টোবর) সকাল ৯টার পর ইসরায়েলের বেন গুরিয়ন বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন ট্রাম্প। সেখানে তাকে স্বাগত জানাতে একটি আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে।
হামাস কি অস্ত্র সমর্পণ করবে?
যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত যুদ্ধবিরতি চুক্তির প্রথম ধাপে ইসরায়েল ও হামাস সমঝোতায় পৌঁছালেও, এখনো বহু জটিল ইস্যু অনিষ্পন্ন রয়ে গেছে—সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, হামাস কি তার অস্ত্রসমূহ সমর্পণ করবে? ইসরায়েল দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে আসছে, যুদ্ধের সমাপ্তির জন্য হামাসকে সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত্র হতে হবে, পাশাপাশি গাজা শাসন থেকে সরে গিয়ে সংগঠন হিসেবে নিজেদের বিলুপ্ত করতে হবে।
যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণে মার্কিন সেনা মোতায়েন নিয়ে যা জানা গেলো
গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তির বাস্তবায়ন তদারকিতে ইসরায়েলে ২০০ সেনা পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এমনটাই নিশ্চিত করেছে মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর (পেন্টাগন)। এই সেনারা মার্কিন সামরিক বাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ড-এর অধীনে কাজ করবে। মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, নতুন গঠিত টাস্কফোর্সটির নাম হবে সিভিল-মিলিটারি কো-অর্ডিনেশন সেন্টার, যা গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তির অগ্রগতি এবং মানবিক সহায়তার প্রবাহ তদারকি করবে।
‘এটা বিপর্যয়ের চেয়েও বেশি’: সাহিত্যে নোবেল জেতার প্রতিক্রিয়ায় ক্রাসনাহোরকাই
ফোন কলে ক্রাসনাহোরকাইকে জানানো হয়- তিনি ২০২৫ সালের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। শুনে তার প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল, এটা তো বিপর্যয়ের চেয়েও বেশি- হাসতে হাসতে বলেন ক্রাসনাহোরকাই। এটি আসলে স্যামুয়েল বেকেটের বিখ্যাত উক্তির প্রতি একটি রসিক ইঙ্গিত; বেকেটও নিজের নোবেল জয়কে বলেছিলেন ‘একটি বিপর্যয়’।
ট্রাম্পকে পুরস্কার না দেওয়ায় নোবেল কমিটির সমালোচনা হোয়াইট হাউজের
নোবেল শান্তি পুরস্কার থেকে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বাদ দেওয়ায় নোবেল কমিটির সমালোচনা করেছে হোয়াইট হাউজ। শুক্রবার (১০ অক্টোবর) শান্তিতে নোবেল পুরস্কার ঘোষণার পরই হোয়াইট হাউজের যোগাযোগবিষয়ক পরিচালক স্টিভেন চিউং এক্সে (সাবেক টুইটার) লিখেছেন, নোবেল কমিটি আবারও প্রমাণ করেছে, তারা শান্তির চেয়ে রাজনীতিকে প্রাধান্য দেয়।
আফগানিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করছে ভারত
ভারত আফগানিস্তানের তালেবান প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্কের এক নতুন অধ্যায় শুরু করছে। শুক্রবার (১০ অক্টোবর) ভারত ঘোষণা করেছে, ২০২১ সালে তালেবান ক্ষমতা দখলের পর কাবুলে বন্ধ করে দেওয়া দূতাবাস পুনরায় চালু করা হবে। এই সিদ্ধান্তকে আন্তর্জাতিকভাবে বিচ্ছিন্ন তালেবান সরকারের জন্য একটি বড় কূটনৈতিক স্বস্তি হিসেবে দেখা হচ্ছে।
গাঁজার তৈরি কেক খেয়ে হাসপাতালে ৩ ইসরায়েলি শিশু
গাঁজা দিয়ে তৈরি কেক খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ায় ইসরায়েলের তিন শিশুকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) ওই তিন শিশুকে ইসরায়েলের হাদাসা মাউন্ট স্কোপাস হাসপাতালের ভর্তি করা হয়। শিশুদের বয়স যথাক্রমে ৩, ৫ ও ৯ বছর। তাদের হাসপাতালে আনা হলে তারা অত্যন্ত দুর্বল ও ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল।
