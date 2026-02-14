ইরানে ক্ষমতার পরিবর্তনই হবে ‌‘সবচেয়ে ভালো’ বিষয়: ট্রাম্প

ইরানে ক্ষমতার পরিবর্তনই হবে ‘সবচেয়ে ভালো’ বিষয়: ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুক্রবার বলেছেন, ইরানে সরকারের পরিবর্তনই হবে ‘সবচেয়ে ভালো’ বিষয়। তিনি ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের ওপর সামরিক চাপ বাড়ানোর জন্য মধ্যপ্রাচ্যে দ্বিতীয় বিমানবাহী রণতরী পাঠানোর কথাও বলেছেন। খবর এএফপির।
ইরানের সরকারের পতনের জন্য ট্রাম্পের এমন মন্তব্য ছিল এখন পর্যন্ত সবচেয়ে স্পষ্ট আহ্বান এবং ওয়াশিংটনের চিরশত্রু তেহরানের ওপর পারমাণবিক কর্মসূচি সীমিত করার জন্য চুক্তির ক্ষেত্রে চাপ প্রয়োগের অংশ।
এদিকে ১৯৭৯ সালের ইসলামী বিপ্লবে ক্ষমতাচ্যুত ইরানি শাহের নির্বাসিত পুত্র তেহরানের বিক্ষোভের সময় রক্তক্ষয়ী দমন-পীড়নের পর আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের জন্য তার পুনরায় আহ্বান জানিয়েছেন।
উত্তর ক্যারোলিনার ফোর্ট ব্র্যাগ সামরিক ঘাঁটিতে এক সাংবাদিক ট্রাম্পকে প্রশ্ন করেন যে, তিনি ইরানে বর্তমান শাসনের পরিবর্তন চান কি না। তিনি এর উত্তরে বলেন, মনে হচ্ছে এটাই সবচেয়ে ভালো জিনিস যা ঘটতে পারে।
ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির কাছ থেকে ইরানের ক্ষমতা কার হাতে হস্তান্তরের কথা ভাবছেন তা জানাতে অস্বীকৃতি জানালেও ট্রাম্প বলেছেন, এক্ষেত্রে ‘বিকল্প মানুষ আছে’।
হোয়াইট হাউজে এর আগে বক্তৃতাকালে ট্রাম্প বলেছিলেন, বিশ্বের বৃহত্তম যুদ্ধজাহাজ ইউএসএস জেরাল্ড আর. ফোর্ড ইরানের ওপর চাপ বাড়ানোর জন্য ‘খুব শিগগির’ মধ্যপ্রাচ্যে চলে যাবে।
ট্রাম্প বলেন, যদি আমরা কোনো চুক্তি না করি, তবে আমাদের এটির প্রয়োজন হবে। ভেনেজুয়েলায় হামলা চালিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর বিশাল জাহাজটি বর্তমানে ক্যারিবিয়ান সাগরে অবস্থান করছে। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে ইউএসএস আব্রাহাম লিংকনসহ ১২টি মার্কিন জাহাজ অবস্থান করছে।
টিটিএন