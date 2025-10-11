শাটডাউনের অজুহাত
হাজার হাজার সরকারিকর্মী ছাঁটাই করছে ট্রাম্প প্রশাসন
যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে হাজার হাজার সরকারিকর্মীকে ছাঁটাই করার সিদ্ধান্তের দায় ডেমোক্র্যাটদের ওপর চাপিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। চলমান সরকারি ‘শাটডাউন’-এর মধ্যে তিনি তার ঘোষিত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ফেডারেল কর্মীবাহিনী কমানোর উদ্যোগ বাস্তবায়ন শুরু করেছেন।
সরকারি কর্মকর্তারা জানান, ছাঁটাই শুরু হয়েছে ট্রেজারি বিভাগ, যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য সংস্থা, অভ্যন্তরীণ রাজস্ব বিভাগ, শিক্ষা, বাণিজ্য ও হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের সাইবার নিরাপত্তা ইউনিটে। মোট কতজন কর্মী চাকরি হারিয়েছেন তা এখনো স্পষ্ট নয়।
এর আগেই, ট্রাম্পের প্রশাসন ঘোষিত কর্মীসংকোচন নীতির আওতায় প্রায় ৩ লাখ ফেডারেল বেসামরিক কর্মীকে ২০২৫ সালের মধ্যেই অবসর বা পদত্যাগের আওতায় আনার পরিকল্পনা ছিল।
ওভাল অফিসে ডেমোক্র্যাটদের দিকে আঙুল তুলে ট্রাম্প বলেন, তাদের কারণেই এই পরিস্থিতি।
যদিও রিপাবলিকানরা কংগ্রেসের উভয় কক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রেখেছে, তবু সরকার চালানোর তহবিল অনুমোদনে সিনেটে ডেমোক্র্যাটদের সমর্থন প্রয়োজন।
ডেমোক্র্যাটরা দাবি করছেন, স্বাস্থ্যবিমা ভর্তুকি চালু রাখার প্রস্তাব না মানলে ২ কোটি ৪০ লাখ আমেরিকানের স্বাস্থ্যব্যয় হঠাৎ বেড়ে যাবে, যারা ‘অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট’-এর আওতায় বীমা পাচ্ছেন।
দীর্ঘ ১০ দিন ধরে চলা শাটডাউন-অচলাবস্থার মধ্যে ট্রাম্প বারবার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, তিনি প্রয়োজনে ব্যাপকভাবে ফেডারেল কর্মী ছাঁটাই করবেন—বিশেষ করে সেইসব দপ্তরে, যেগুলো ডেমোক্র্যাটদের সমর্থনে পরিচালিত বা তাঁদের অগ্রাধিকারভিত্তিক।
এছাড়া ট্রাম্প নিউ ইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়া ও ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের প্রায় ২৮ বিলিয়ন ডলারের অবকাঠামো তহবিল স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এই তিন রাজ্যেই বিরোধী ডেমোক্র্যাট ভোটার ও প্রশাসনের সমালোচকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম