রাশিয়ার সঙ্গে ফের বন্দি বিনিময়ের চেষ্টা, ১২০০ সেনা মুক্তির আশা ইউক্রেনের

রাশিয়ার সঙ্গে ফের বন্দি বিনিময়ের চেষ্টা, ১২০০ সেনা মুক্তির আশা ইউক্রেনের
রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধবন্দি বিনিময় প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু করতে কাজ করছে ইউক্রেন। এর মাধ্যমে ১,২০০ ইউক্রেনীয় সেনাকে মুক্ত করার আশা করছে ইউক্রেনের সরকার। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এবং দেশটির নিরাপত্তা কাউন্সিলের প্রধান রুস্তেম উমেরভ এমন তথ্য জানিয়েছেন।
রোববার (১৬ নভেম্বর) টেলিগ্রামে প্রকাশিত এক ভিডিও বার্তায় জেলেনস্কি বলেন, আমরা বন্দি বিনিময় পুনরায় শুরু হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী। এই বিষয়ে বহু বৈঠক, আলোচনা ও ফোনালাপ চলছে।
ইউক্রেনের নিরাপত্তা কাউন্সিলের প্রধান রুস্তেম উমেরভ শনিবার (১৫ নভেম্বর) জানিয়েছেন, তিনি তুরস্ক ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যস্থতায় কিয়েভের বন্দি বিনিময় পুনরায় শুরু করার লক্ষ্যে পরামর্শমূলক বৈঠক করেছেন। এই আলোচনার ফলে পক্ষগুলো ইস্তাম্বুল চুক্তি মেনে নিতে সম্মত হয়েছে। ১,২০০ ইউক্রেনীয় নাগরিকের মুক্তির বিষয়ে এ বৈঠক হয়েছে।
তবে ইউক্রেনের এসব বক্তব্যের বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য করেনি রাশিয়া।
২০২২ সালে তুরস্কের মধ্যস্থতায় বন্দি বিনিময়ে সম্মত হয়েছিল রাশিয়া ও ইউক্রেন। ওই সময় বন্দি বিনিময়ের নিয়মাবলি নির্ধারণ করা হয়েছিল। এ চুক্তির আওতায় উভয় দেশ হাজার হাজার বন্দি বিনিময় করলেও যুদ্ধ পরিস্থিতি জটিল হওয়ায় পরবর্তীতে বিনিময় প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।
উমেরভ জানিয়েছেন, অদূর ভবিষ্যতে বন্দি বিনিময়ের কার্যপ্রণালি ও সংগঠনিক বিষয়গুলো নির্ধারণ করতে আরও বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।
তিনি আরও বলেন, আমরা থেমে না থেকে কাজ করছি। বন্দিদশা থেকে ফিরতে যেসব ইউক্রেনীয়রা প্রস্তুত তারা নববর্ষ ও বড়দিন নিজেদের ঘরে পরিবারের সঙ্গে উদযাপন করতে পারেন।
সূত্র : ইউরো নিউজ
কেএম