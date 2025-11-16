বিভিন্ন দেশের ১৫ হাজার নাগরিককে ফেরত পাঠালো সৌদি
সৌদি আরব এক সপ্তাহে বিভিন্ন দেশের মোট ১৪ হাজার ৯১৬ জন প্রবাসীকে বহিষ্কার করেছে। বসবাস, শ্রম এবং সীমান্ত-সংক্রান্ত আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত দেশব্যাপী অভিযানের অংশ হিসেবে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সৌদির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে।
৬ থেকে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত যৌথ তল্লাশি অভিযানে নিরাপত্তা বাহিনী ও বিভিন্ন সরকারি সংস্থা মোট ২২ হাজার ১৫৬ জনকে আটক করে। কর্মকর্তারা বলেন, ভ্রমণ ও কাজের ব্যস্ত মৌসুম শুরুর আগে আইন প্রয়োগ আরও কঠোর করা হয়েছে।
সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী আটক ব্যক্তিদের মধ্যে ১৪ হাজার ২৭ জন বসবাস আইন লঙ্ঘনকারী, ৪ হাজার ৭৮১ জন সীমান্ত নিরাপত্তা আইন ভঙ্গকারী ও ৩ হাজার ৩৪৮ জন শ্রম আইন লঙ্ঘনকারী।
দেশটিতে মোট আটক ব্যক্তিদের মধ্যে ২২ হাজার ৯১ জনকে ভ্রমণ নথি সংগ্রহের জন্য নিজ নিজ দূতাবাসে পাঠানো হয়েছে, ৪ হাজার ৭৮৪ জনকে দেশে ফেরার প্রক্রিয়ায় নেওয়া হয়েছে এবং ১৪ হাজার ৯১৬ জনকে সব প্রক্রিয়া সম্পন্নের পর ফেরত পাঠানো হয়েছে।
সীমান্ত রক্ষীরা জানায়, ১ হাজার ৯২৪ জন অবৈধভাবে সৌদি আরবে প্রবেশের চেষ্টা করার সময় আটক হয়। এদের মধ্যে ৬২ শতাংশ ইথিওপিয়ান, ৩৭ শতাংশ ইয়েমেনি, বাকিরা অন্যান্য দেশের নাগরিক। এছাড়া ৩২ জন দেশ ছাড়ার চেষ্টা করার সময় ধরা পড়ে।
অভিযান চলাকালে আরও ৩১ জনকে আটক করা হয়েছে যারা অবৈধ প্রবাসীদের পরিবহন, আশ্রয় বা কর্মসংস্থান দিয়ে সহায়তা করছিল বলে অভিযোগ রয়েছে।
সৌদি আরবে বর্তমানে ৩০ হাজার ২৩৬ জন প্রবাসী আইনি প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার অপেক্ষায় আটক রয়েছেন।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, অবৈধ প্রবাসীদের পরিবহন, আশ্রয় বা যেকোনোভাবে সহায়তা করলে সর্বোচ্চ ১৫ বছর কারাদণ্ড, ১০ লাখ রিয়াল পর্যন্ত জরিমানা এবং ব্যবহৃত গাড়ি বা সম্পত্তি জব্দ করা হতে পারে।
সূত্র: গাল্ফ নিউজ
এমএসএম