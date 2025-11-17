পাকিস্তান সেনাবাহিনী আল্লাহর সেনাবাহিনী: আসিম মুনির
‘পাকিস্তানের সেনাবাহিনী আল্লাহর সেনাবাহিনী। আমাদের সৈন্যরা আল্লাহর নামে যুদ্ধ করে।’ রোববার (১৬ নভেম্বর) প্রেসিডেন্ট হাউজে জর্ডানের বাদশাহ আবদুল্লাহ দ্বিতীয়ের সম্মানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল সৈয়দ আসিম মুনির এই মন্তব্য করেন।
রোববার (১৬ নভেম্বর) পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হাউজে বাদশাহ আবদুল্লাহ দ্বিতীয়ের সম্মানে মধ্যাহ্নভোজ ও তাকে নিশান-এ-ইমতিয়াজ খেতাব প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে আসিম মুনির আরও বলেন, পাকিস্তান একটি শান্তিপ্রিয় দেশ, তবে কেউ যুদ্ধ চাপিয়ে দিলে তার জবাব দেওয়া হবে। তিনি আকাশের দিকে ইশারা করে বলেন, ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাকিস্তানকে আমি নই, আল্লাহ বিজয় দিয়েছেন।
তিনি বলেন, কোনো মুসলমান আল্লাহর ওপর ভরসা রাখলে, শত্রুর দিকে নিক্ষিপ্ত ধুলিকণাও আল্লাহ ক্ষেপণাস্ত্রে পরিণত করে দেন।
আসিম মুনির বলেন, আমি আল্লাহর আদেশ ও বিধান অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করি। আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহেই পাকিস্তান তার শত্রুকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছে।
চলতি বছরের মে মাসে দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে উত্তেজনা শুরু হয়। একপর্যায়ে পাকিস্তানে হামলা চালায় ভারত। এ সময় পাকিস্তান সাতটি ভারতীয় যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করার দাবি করে।
ভারত এই হামলার আগে কাশ্মীরের পহেলগাম এলাকায় পর্যটকদের ওপর সন্ত্রাসী হামলার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করেছিল। যদিও পাকিস্তান এ অভিযোগ অস্বীকার করে।
পরে পাকিস্তান অপারেশন বুনইয়ান–উম–মারসুস নামে পাল্টা হামলায় ভারতের ২০টিরও বেশি সামরিক স্থাপনা লক্ষ্যবস্তু করে।
দুই পারমাণবিক শক্তিধর দেশের এই সংঘাত ১০ মে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি চুক্তির মাধ্যমে শেষ হয়।
যুদ্ধ শেষে পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে সংঘাতকালীন নেতৃত্বের স্বীকৃতি হিসেবে জেনারেল মুনিরকে ফিল্ড মার্শাল পদে উন্নীত করা হয়।
ফিল্ড মার্শাল মুনির শান্তির প্রতি পাকিস্তানের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। তবে তিনি বলেন, আগ্রাসন ঘটলে মে মাসের মতোই দৃঢ় জবাব দেওয়া হবে।
তিনি কোরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, ঈমান থাকলে যেকোনো শক্তিশালী শত্রুকেও পরাজিত করা সম্ভব এবং পাকিস্তান মে মাসে তা দেখিয়েছে।
সভা শেষে উপস্থিতদের অভিনন্দন জানানোর সময় তিনি পাকিস্তানের অগ্রগতির জন্য দোয়া করতে বলেন এবং নিজের দায়িত্ব আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী পালন করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।
সূত্র: ডেইল জাং, জিও নিউজ
এসএএইচ