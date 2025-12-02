পিটিআই’র বিক্ষোভ ঘিরে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি

পিটিআই’র বিক্ষোভ ঘিরে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি
পাকিস্তান তেহরিকে ইনসাফ (পিটিআই) রাজধানী ও আশপাশের শহরে বিক্ষোভের প্রস্তুতি নেওয়ার মধ্যেই দেশটির স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তালাল চৌধুরী খাইবার পাখতুনখোয়ার (কেপি) মুখ্যমন্ত্রীকে সতর্ক করে বলেছেন—যদি প্রাদেশিক সরকারি সম্পদ রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার করা হয়, তবে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ইসলামাবাদে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, আমি আশা করি কেপি মুখ্যমন্ত্রী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সরকারি সম্পদ ব্যবহার করবেন না।
তালাল অভিযোগ করেন, কেপি পুলিশের সদস্যদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে ইসলামাবাদে আনা হচ্ছে। কেপি পুলিশকে ইসলামাবাদে আনা হচ্ছে এবং এতে জড়িত কোনো সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করা হবে।
তার এই মন্তব্য পিটিআই-এর আজকের বিক্ষোভকে ঘিরে আসে। দলটি ইমরান খানের সাক্ষাৎপ্রাপ্তি সীমিত হওয়ায় ইসলামাবাদ হাইকোর্ট ও রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলের বাইরে বিক্ষোভ ঘোষণা করেছে।
স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জানান, জননিরাপত্তার স্বার্থে ইসলামাবাদ ও রাওয়ালপিন্ডিতে ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে এবং তা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন করলে কোনো সরকারি কর্মকর্তাকে ছাড় দেওয়া হবে না।
তিনি আরও বলেন, কারা কর্তৃপক্ষকে চাপে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে, যা গ্রহণযোগ্য নয়। সাক্ষাৎ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণই কারা প্রশাসনের দায়িত্ব—এটি রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত বিষয় নয়।
ইসলামাবাদের নতুন কারাগার নিয়ে তিনি জানান, এর নির্মাণকাজ শেষের পথে এবং এটি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য নির্মাণ করা হচ্ছে না।
ইমরান খানের দুই ছেলের ভিসা প্রসঙ্গে তালাল বলেন, সহানুভূতির কার্ড দেখানোর বদলে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের শুধু ট্র্যাকিং নম্বর দিন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ভিসা ইস্যু করা হবে।
সন্ত্রাসবিরোধী চ্যালেঞ্জ প্রসঙ্গে তালাল জানান, সন্ত্রাসীরা যোগাযোগের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ ও ভিপিএন ব্যবহার করে পরিচয় ও অবস্থান গোপন করছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পাকিস্তান টেলিকমিউনিকেশন অথরিটির (পিটিএ) সঙ্গে মিলে এই সমস্যা মোকাবিলায় কাজ করছে।
আজকের বিক্ষোভের প্রেক্ষিতে রাজধানী প্রশাসন আবারও জানিয়েছে যে, ইসলামাবাদে ১৪৪ ধারা বলবৎ রয়েছে, যার আওতায় কোনো বিক্ষোভ, র্যালি বা গণজমায়েত নিষিদ্ধ। জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, আইন লঙ্ঘন করলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নিরাপত্তা রক্ষায় পুলিশসহ সব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে উচ্চ সতর্কতায় রাখা হয়েছে।
এদিকে রাওয়ালপিন্ডির ডেপুটি কমিশনার হাসান ওয়াকার চীমা ১ থেকে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত শহরেও ১৪৪ ধারা জারি করেছেন।
সূত্র: জিও নিউজ
এমএসএম