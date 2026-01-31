সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৩১ জানুয়ারি ২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৩১ জানুয়ারি ২০২৬
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
প্রথমবার গাজায় ৭০ হাজার ফিলিস্তিনি হত্যার কথা স্বীকার করলো ইসরায়েল
গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহতের সংখ্যাকে ঘিরে দীর্ঘদিনের অবস্থান থেকে সরে এসে প্রথমবার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রায় ৭০ হাজার ফিলিস্তিনিকে হত্যার কথা স্বীকার করেছে ইসরায়েল। দেশটির সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, গাজার স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ যে মৃত্যুর হিসাব প্রকাশ করেছে, তা মোটামুটি সঠিক বলেই তারা মনে করছে।
ইরানে সরকার পরিবর্তনে যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাকিয়ে ইসরায়েল
মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তি বাড়ানো নিয়ে যখন বিশ্বজুড়ে জল্পনা তুঙ্গে, তখন আশ্চর্যজনকভাবে নীরব অবস্থান নিয়েছে ইসরায়েল। ইরানে সাম্প্রতিক সরকারবিরোধী বিক্ষোভের প্রতি সমর্থন জানানো ছাড়া দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু প্রকাশ্যে খুব কমই কথা বলেছেন, নীরব থেকেছে তার সরকারও।
অস্থায়ী কর্মী ভিসা দ্বিগুণ করছে যুক্তরাষ্ট্র
অস্থায়ী কর্মী ভিসা দ্বিগুণ করছে যুক্তরাষ্ট্র। মৌসুমি ও অস্থায়ী শ্রমিক সংকট মোকাবিলায় এইচ-২বি ভিসার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। দেশটি আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অতিরিক্ত প্রায় ৬৫ এইচ-২বি অস্থায়ী কর্মী ভিসা দেবে বলে ফেডারেল রেজিস্টারে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।
বিশ্ববাজারে সোনার দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ার পর হঠাৎ কেন কমছে?
বিশ্ববাজারে কয়েক সপ্তাহ ধরে সোনার দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ার পর হঠাৎ করেই বড় ধরনের পতন দেখা দিয়েছে। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, যুদ্ধ ও বাণিজ্য উত্তেজনার জেরে নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে সোনার দিকে ঝুঁকছিলেন বিনিয়োগকারীরা। তবে হঠাৎ কেন এমন দরপতন শুরু হলো?
পাকিস্তানে একযোগে ১২ জায়গায় বিচ্ছিন্নতাবাদী হামলা কীসের ইঙ্গিত?
পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশে একযোগে অন্তত ১২ জায়গায় বিচ্ছিন্নতাবাদী হামলা হয়েছে। এ সময় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন শতাধিক মানুষ। নিহতদের মধ্যে অন্তত ৬৭ জন বেলুচিস্তান লিবারেশন আর্মির (বিএলএ) সদস্য বলে জানিয়েছেন স্থানীয় কর্মকর্তারা।
অবশেষে ৩০ লাখ পৃষ্ঠার ‘এপস্টেইন ফাইলস’ প্রকাশ, চাপে ট্রাম্প প্রশাসন
যুক্তরাষ্ট্রে মানি-লন্ডারিং ও যৌন অপরাধে জড়িত জেফ্রি এপস্টেইন সংক্রান্ত তদন্তের সঙ্গে যুক্ত ৩০ লাখের বেশি পৃষ্ঠার নথি প্রকাশ করা হয়েছে। শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) এক সংবাদ সম্মেলনে মার্কিন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল টড ব্ল্যাঞ্চ এ তথ্য জানিয়েছেন।
‘এপস্টেইন ফাইলস’ প্রকাশ: ফেঁসে যাচ্ছেন ট্রাম্প, মাস্ক ও বিল গেটস
মানি-লন্ডারিং ও যৌন অপরাধে জড়িত জেফ্রি এপস্টিনের লেখা কিছু খসড়া ইমেইল প্রকাশ করেছে মার্কিন বিচার বিভাগ (ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস)। এসব ইমেইলে মাইক্রোসফটের সহ-প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটসসহ একাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তিকে ঘিরে অযাচাইকৃত দাবি করা হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রে আবারও সাময়িক শাটডাউন শুরু
নতুন অর্থায়ন আইন পাস না হওয়ায় শনিবার (৩১ জানুয়ারি) থেকে যুক্তরাষ্ট্রে সাময়িকভাবে সরকারি কার্যক্রম বন্ধ (শাটডাউন) শুরু হয়েছে। শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) মধ্যরাতের সময়সীমার আগে সিনেটে একটি অর্থায়ন প্যাকেজ পাস হয়। তবে সেটি কার্যকর হতে প্রতিনিধি পরিষদের (হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস) অনুমোদন প্রয়োজন যা সোমবারের (২ ফেব্রুয়ারি) আগে পাওয়া যাচ্ছে না।
সৌদির কাছে প্যাট্রিয়ট অ্যাডভান্সড মিসাইল বিক্রি করছে যুক্তরাষ্ট্র
সৌদি আরবের কাছে প্যাট্রিয়ট অ্যাডভান্সড ক্যাপাবিলিটি–৩ (প্যাক) মিসাইল সেগমেন্ট এনহ্যান্সমেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম বিক্রির সম্ভাব্য চুক্তির অনুমোদন দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর। শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) পেন্টাগন থেকে এ তথ্য জানিয়েছে।
২০০ বছরের ইতিহাসে রাশিয়ায় সর্বোচ্চ তুষারপাত
রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে এই মাসে যে তুষারপাত হয়েছে তা দেশটির বিগত ২০০ বছরের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। বেশ কিছু এলাকায় তুষারের স্তর ৬০ থেকে ৯২ সেন্টিমিটার পর্যন্ত গভীর বলে জানা গেছে।
ট্রাম্পের নতুন শুল্কারোপে কিউবায় মানবিক সংকটের শঙ্কা
কিউবায় তেল সরবরাহকারী দেশগুলোর ওপর নতুন শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এমন সিদ্ধান্তে দ্বীপদেশ কিউবায় ভয়াবহ মানবিক সংকট সৃষ্টি হতে পারে। মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লাউডিয়া শেইনবাম এমন মন্তব্য করেছেন।
কেএএ/এএসএম