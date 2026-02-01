  2. দেশজুড়ে

টাঙ্গাইলে ট্রাক-সিএনজি মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ২

প্রকাশিত: ১১:১৪ এএম, ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে ট্রাক-সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে দুইজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ৩ জন আহত হয়েছেন। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) রাতে টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ সড়কের উপজেলার হামিদপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন- ঘাটাইল উপজেলার লক্ষিন্দর ইউনিয়নের গারোবাজার এলাকার আইয়ুব আলীর ছেলে শহীদুল ইসলাম (৫০) এবং গোপালপুর উপজেলার আবুল কাশেমের ছেলে শফিউল ইসলাম (৩৫)।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, শনিবার রাতে টাঙ্গাইল থেকে ছেড়ে আসা একটি সিএনজি হামিদপুর এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই ২ যাত্রী নিহত হন ও আহত হন ৩ জন। পরে আহতদের উদ্ধার করে কালিহাতী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

এ ব্যাপারে ঘাটাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোকসেদুর রহমান বলেন, দুর্ঘটনার পর পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ঘাতক ট্রাকের চালক পলাতক রয়েছে। নিহতদের মরদেহ প্রয়োজনীয় আইন প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

