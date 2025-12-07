‘অভিজ্ঞতাহীন’ সামরিক সচিবকে মোসাদের দায়িত্ব দিলেন নেতানিয়াহু

‘অভিজ্ঞতাহীন’ সামরিক সচিবকে মোসাদের দায়িত্ব দিলেন নেতানিয়াহু
ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা ‘মোসাদ’-এর নতুন প্রধান হিসেবে মেজর জেনারেল রোমান গফম্যানকে মনোনীত করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। পূর্বে গোয়েন্দা অভিজ্ঞতা না থাকা মেজর রোমান ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে নেতানিয়াহুর ব্যক্তিগত সামরিক সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
জানা গেছে, বর্তমান মোসাদ প্রধান ডেভিড বার্নিয়ার পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হবে ২০২৬ সালের জুনে। তার স্থলাভিষিক্ত হবেন মেজর জেনারেল রোমান গফম্যান।
১৯৭৬ সালে বেলারুসে জন্ম নেওয়া গফম্যান মাত্র ১৪ বছর বয়সে ইসরায়েলে অভিবাসিত হন। ১৯৯৫ সালে তিনি ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া ইউনিটে যোগ দেন এবং দীর্ঘ সামরিক ক্যারিয়ারে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।
হামাসের ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের আক্রমণের পর শুরু হওয়া গাজা যুদ্ধের শুরুতে তিনি জাতীয় পদাতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কমান্ডার ছিলেন। সেদিন স্দেরোতে হামাস যোদ্ধাদের সঙ্গে সংঘর্ষে তিনি গুরুতর আহতও হয়েছিলেন।
এর আগেও নেতানিয়াহু ধর্মীয় জায়নবাদী ঘরানার সামরিক নেতা ডেভিড জিনিকে শিন বেতের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করেছিলেন। এবারও তিনি তার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিকে মোসাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার নেতৃত্বে এনেছেন।
ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম হারেটজ-এর কলামিস্ট উরি মিসগাভ এই নিয়োগের তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন, গফম্যান মোসাদ পরিচালনার জন্য অনুপযুক্ত কারণ তার গোয়েন্দা অভিজ্ঞতা নেই। তার মতে, জিনির মতোই গফম্যানের নিয়োগের প্রধান কারণ নেতানিয়াহুর প্রতি তার আনুগত্য।
কেএম