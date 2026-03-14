লেবানন সফরে যুদ্ধ বন্ধের বার্তা দিলেন জাতিসংঘ মহাসচিব
লেবাননের জনগণ মধ্যপ্রাচ্যে শুরু হওয়া এ যুদ্ধ চায়নি। দেশটির জনগণকে এই যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে। তাই ইসরায়েল ও লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ-কে লড়াই বন্ধ করে সমঝোতায় পৌঁছানোর আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস।
শুক্রবার (১৩ মার্চ) লেবাননের রাজধানী বৈরুত সফরে গিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে এমন মন্তব্য করেছেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস।
গুতেরেস লেখেন, আমি লেবাননের জনগণের প্রতি সংহতি জানাতে বৈরুতে এসেছি। তারা এই যুদ্ধ বেছে নেয়নি। তাদের এতে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে।
তিনি বলেন, লেবানন ও পুরো অঞ্চলের জন্য যে শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যৎ প্রাপ্য, তা নিশ্চিত করতে তিনি সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন।
তার এই সফরের সময়ই লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ এবং ইসরায়েলের মধ্যে প্রায়ই গোলাগুলির ঘটনা ঘটছে। গত ২ মার্চ থেকে লেবাননে সামরিক অভিযান বাড়িয়েছে দখলদার ইসরায়েল।
জানা গেছে, ইসরায়েল-মার্কিন যৌথ হামলায় ইরানে ১ হাজার ৩০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ইরানের তৎকালীন সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির মৃত্যু হয়েছে। সাম্প্রতিক এ আগ্রাসনে দেশটিতে আরও ১০ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়েছেন।
এর জবাবে ইসরায়েল, জর্ডান, ইরাক এবং উপসাগরীয় বিভিন্ন দেশে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটিগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে আসছে তেহরান। সংঘাত শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত আটজন মার্কিন সেনা নিহত হওয়ার খবরও পাওয়া গেছে।
