ভারত
ভাড়ার টাকা চাইতে গিয়ে বাড়িওয়ালা খুন, গৃহকর্মীর বুদ্ধিতে ধরা ভাড়াটিয়া
ভাড়ার টাকা চাইতে গিয়ে ভাড়াটিয়াদের হাতে খুন হলেন এক বাড়িওয়ালা। হত্যার পর সুটকেসে করে তার মরদেহ সরিয়ে ফেলার চেষ্টাও করেছিলেন ভাড়াটিয়া দম্পতি। কিন্তু ওই বাড়ির গৃহকর্মীর বিচক্ষণতায় ধরা পড়ে যান তারা। সম্প্রতি চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের গাজিয়াবাদে।
জানা যায়, নিহতের নাম দীপশিখা শর্মা। ভাড়াটিয়া দম্পতির ফ্ল্যাট থেকে একটি সুটকেসের ভেতর তার মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
ঘটনাটি ঘটেছে গাজিয়াবাদের রাজ নগর এক্সটেনশনের আউরা কাইমেরা আবাসিক কমপ্লেক্সে। পুলিশ জানায়, উমেশ শর্মা ও তার স্ত্রী দীপশিখা শর্মার ওই আবাসিক এলাকায় দুটি ফ্ল্যাট রয়েছে। একটি ফ্ল্যাটে তারা নিজেরা থাকতেন, অন্যটি ভাড়া দেওয়া ছিল অজয় গুপ্ত ও অক্রিতি গুপ্ত দম্পতির কাছে। অজয় গুপ্ত পরিবহন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে।
আরও পড়ুন>>
স্কুলড্রেস নিয়ে সহপাঠীদের কটাক্ষ, ভারতে ৯ বছরের শিশুর আত্মহত্যা
যুক্তরাষ্ট্রে বাবাকে হত্যার দায়ে ভারতীয় বংশোদ্ভূত যুবক গ্রেফতার
অস্ট্রেলিয়ায় বন্দুক হামলার সন্দেহভাজনরা ভারতীয়-অস্ট্রেলীয় নাগরিক
প্রায় চার মাস ধরে ভাড়ার টাকা না দেওয়ায় গত বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) দীপশিখা শর্মা নিজেই ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে কথা বলতে যান। কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও তিনি ফিরে না আসায় তার গৃহকর্মী মীনা খোঁজ শুরু করেন।
মীনা ভাড়াটিয়াদের ফ্ল্যাটে গেলে তাদের কথাবার্তায় সন্দেহ তৈরি হয়। পরে ভবনের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, দীপশিখা গুপ্ত ভাড়াটিয়াদের ফ্ল্যাটে ঢুকলেও আর বের হননি। বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়।
এই সময় গুপ্ত দম্পতিকে একটি বড় সুটকেস নিয়ে ভবন ছাড়তে দেখা যায়। তারা একটি অটোরিকশাও ডেকেছিলেন। তবে যাওয়ার আগেই মীনা তাদের আটকান। তিনি জানান, দীপশিখাকে না পাওয়া পর্যন্ত কাউকে যেতে দেবেন না।
এরপর পুলিশ এসে ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালালে ভয়াবহ তথ্য সামনে আসে। একটি সুটকেসের ভেতর পাওয়া যায় দীপশিখা শর্মার মরদেহ। পুলিশের ধারণা, ভাড়ার টাকা নিয়ে কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে দীপশিখাকে খুন করা হয়। পরে মরদেহ সুটকেসে ভরে ফেলার পর সেটি সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছিল।
পুলিশ জানায়, দীপশিখাকে প্রথমে প্রেশার কুকার দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়। এরপর ওড়না দিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়।
গাজিয়াবাদের জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তা উপাসনা পাণ্ডে জানান, নিহতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা নেওয়া হচ্ছে এবং প্রাসঙ্গিক ধারায় তদন্ত চলছে। অভিযুক্ত অজয় গুপ্ত ও অক্রিতি গুপ্তকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
সূত্র: এনডিটিভি
কেএএ/