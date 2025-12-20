দিল্লিতে ভয়াবহ বায়ুদূষণ

দিল্লিতে ভয়াবহ বায়ুদূষণ
ভারতের রাজধানী দিল্লিতে বায়ুদূষণ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। শনিবার (১৯ ডিসেম্বর) সকালে শহরের বায়ু মান সূচক (একিউআই) ৩৮০ রেকর্ড করা হয়, যা ‘অতি খারাপ’ শ্রেণির মধ্যে পড়ে।
শহরের বিভিন্ন এলাকায় দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় যান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। প্রগতি ময়দানের কাছে ভৈরব মার্গ এলাকায় সকাল ৭টায় একিউআই ছিল ৪৩৩। সেখানে চালকদের হেডলাইট জ্বালিয়ে ধীরে গাড়ি চালাতে দেখা যায়।
দিল্লির ৪০টি বায়ু পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে ১৬টিতে একিউআই ‘গুরুতর’ পর্যায়ে পৌঁছেছে। আনন্দ বিহারে একিউআই ছিল ৪২৮ এবং জাহাঙ্গিরপুরিতে ৪২৫। এসব এলাকায় সবচেয়ে বেশি দূষণ ছড়াচ্ছে সূক্ষ্ম ধূলিকণা বা পিএম২.৫।
ঘন দূষণের প্রভাবে ফ্লাইট ও ট্রেন চলাচলেও সমস্যা দেখা দিয়েছে। দিল্লি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের সতর্ক করে জানিয়েছে, কম দৃশ্যমানতার কারণে কিছু ফ্লাইট দেরিতে চলতে পারে। যাত্রীদের নিজ নিজ এয়ারলাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, দিল্লিসহ উত্তর ও পূর্ব ভারতের কয়েকটি শহরে কুয়াশার প্রভাব পড়তে পারে। ফলে ফ্লাইট চলাচলে বিঘ্ন ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী কয়েক দিনে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। দূষণের মাত্রা বেশি থাকায় শিশু, বয়স্ক ও শ্বাসকষ্টে ভোগা মানুষদের বাইরে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
সূত্র: এনডিটিভি
এমএসএম