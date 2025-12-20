  2. আন্তর্জাতিক

আসামে ট্রেনের ধাক্কায় ৮ হাতির মৃত্যু, ৫ বগি লাইনচ্যুত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:১৮ এএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
ট্রেনের সঙ্গে হাতির পালের সংঘর্ষ

আসামের হোজাই জেলায় শনিবার (২০ ডিসেম্বর) ভোরে রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেনের সঙ্গে হাতির পালের সংঘর্ষে অন্তত আটটি হাতির মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় একটি শাবক আহত হয়েছে। দুর্ঘটনায় ট্রেনটির ইঞ্জিনসহ পাঁচটি বগি লাইনচ্যুত হয়।

রেলওয়ে ও বন বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, সাইরাং-নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেসটি শনিবার ভোরের দিকে হাতির পালের সঙ্গে ধাক্কা খায়। তবে ট্রেনে থাকা কোনো যাত্রী হতাহত হননি।

বন কর্মকর্তারা জানান, ঘটনাস্থল থেকে আটটি হাতির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং আহত একটি শাবককে উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দুর্ঘটনাস্থলটি গুয়াহাটি থেকে প্রায় ১২৬ কিলোমিটার দূরে। ঘটনার পরপরই রেলওয়ের উদ্ধারকারী দল ও কর্মকর্তারা সেখানে পৌঁছে কাজ শুরু করেন।

লাইনচ্যুতি এবং রেললাইনে হাতির দেহাংশ পড়ে থাকায় আপার আসাম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন গন্তব্যে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়।

দুর্ঘটনার পর ক্ষতিগ্রস্ত বাগির যাত্রীদের ট্রেনের অন্যান্য বগির খালি আসনে সাময়িকভাবে বসানো হয়। গুয়াহাটিতে পৌঁছানোর পর অতিরিক্ত কোচ যুক্ত করে ট্রেনটি আবার যাত্রা শুরু করবে বলে জানানো হয়েছে।

রেলওয়ে সূত্র জানায়, ঘটনাস্থলটি কোনো নির্ধারিত হাতির চলাচলপথ নয়। ট্রেনচালক দূরে হাতির পাল দেখে জরুরি ব্রেক কষলেও সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হয়নি।

গত মাসেও পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায় ট্রেনের ধাক্কায় একটি হাতির মৃত্যু হয়েছিল।

সূত্র: এনডিটিভি

এমএসএম

