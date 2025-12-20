যুক্তরাজ্যে বড় সাইবার হামলা, সন্দেহের তির চীনের দিকে

যুক্তরাজ্যে বড় সাইবার হামলা, সন্দেহের তির চীনের দিকে
চলতি বছরের অক্টোবরে একটি বড় ধরনের সাইবার হামলার শিকার হয়েছে যুক্তরাজ্য সরকারের পররাষ্ট্র, কমনওয়েলথ ও উন্নয়ন দপ্তর (এফসিডিও)। এই হামলায় সরকারি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চুরি হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন যুক্তরাজ্যের বাণিজ্যমন্ত্রী ক্রিস ব্রায়ান্ট।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) ২০২৫ তারিখে টাইমস রেডিওকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ক্রিস ব্রায়ান্ট বলেন, নিশ্চিতভাবেই একটি হ্যাকিংয়ের ঘটনা ঘটেছে। তবে এটি সরাসরি চীনা হ্যাকার বা চীনা রাষ্ট্রের সঙ্গে জড়িত কিনা, সে বিষয়ে আমি এই মুহূর্তে কিছু বলতে পারছি না।
তার এই বক্তব্য দ্য সান পত্রিকার একটি প্রতিবেদনের সত্যতা নিশ্চিত করেছে। ওই প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল, ‘স্টর্ম ১৮৪৯’ নামের একটি চীন-সংশ্লিষ্ট হ্যাকার গ্রুপ যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র দফতরের সিস্টেমে অনুপ্রবেশ করেছে।
বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যেসব তথ্য হ্যাক করা হয়েছে সেগুলো স্বরাষ্ট্র দপ্তরের পক্ষে পরিচালিত পররাষ্ট্র দপ্তরের একটি সিস্টেমে সংরক্ষিত ছিল। পররাষ্ট্র দফতরের কর্মীরাই প্রথম সাইবার হামলাটি শনাক্ত করেন এবং দ্রুত নিরাপত্তা ত্রুটি বন্ধ করা হয়।
দ্য সান আরও দাবি করে, ‘স্টর্ম ১৮৪৯’ একটি চীন-সংযুক্ত সাইবার গ্যাং যা রাষ্ট্র-সমর্থিত হ্যাকিং নেটওয়ার্কের অংশ এবং এই হামলায় হাজার হাজার ভিসা সংক্রান্ত তথ্য ফাঁস হয়ে থাকতে পারে। তবে ক্রিস ব্রায়ান্ট এসব প্রতিবেদনকে ‘অনুমানভিত্তিক’ বলে উল্লেখ করেন।
তিনি বলেন, সরকার এখনো তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে তবে প্রাথমিকভাবে তারা ‘বেশ আত্মবিশ্বাসী’ যে সাধারণ মানুষের জন্য ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে কম।
এর আগে ডিসেম্বরের শুরুতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার বলেছিলেন, চীন যুক্তরাজ্যের জন্য ‘জাতীয় নিরাপত্তার হুমকি’ সৃষ্টি করছে। তবে একইসঙ্গে তিনি চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক যোগাযোগ বাড়ানোর সিদ্ধান্তকে যৌক্তিক বলে উল্লেখ করেন। জানা গেছে, স্টারমার ২০২৬ সালের জানুয়ারির শেষ দিকে বেইজিং সফরে যেতে পারেন।
পররাষ্ট্র দপ্তরের এই সাইবার হামলার ঘটনার পাশাপাশি চলতি বছর যুক্তরাজ্যের দুটি বড় প্রতিষ্ঠানও ভয়াবহ সাইবার হামলার শিকার হয়েছে। দেশটির বৃহত্তম গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান জাগুয়ার ল্যান্ড রোভার পাঁচ সপ্তাহের জন্য উৎপাদন বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়। একইভাবে খুচরা বিক্রেতা মার্কস অ্যান্ড স্পেন্সার ছয় সপ্তাহ ধরে অনলাইন অর্ডার স্থগিত করে।
যুক্তরাজ্যের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এরই মধ্যে চীনের পক্ষ থেকে বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক তথ্য লক্ষ্য করে বড় পরিসরের সাইবার গুপ্তচরবৃত্তির বিষয়ে সতর্কতা জারি করেছে।
কেএম