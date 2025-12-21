প্রবাসী পেশাজীবীদের জন্য বড় সুখবর দিলো আমিরাত সরকার

প্রবাসী পেশাজীবীদের জন্য বড় সুখবর দিলো আমিরাত সরকার
প্রবাসী পেশাজীবীদের জন্য বড় সুখবর দিলো সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) সরকার। দেশটির কেন্দ্রীয় সরকার ও সবচেয়ে জনবহুল শহর দুবাইয়ের বিভিন্ন সরকারি সংস্থায় প্রবাসী পেশাজীবীদের জন্য নতুন সুযোগ বাড়ছে।
স্বাস্থ্যসেবা, প্রযুক্তি, অবকাঠামো ও শিক্ষা খাতে ভূমিকা সম্প্রসারণের ফলে ২০২৬ সাল সরকারি খাতে স্থিতিশীল ও আকর্ষণীয় ক্যারিয়ার গড়ার জন্য আদর্শ সময় হতে পারে।
দুবাই সরকার দক্ষতা উন্নয়ন ও উদীয়মান শিল্পে বড় বিনিয়োগের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি, অবকাঠামো ও শিক্ষা খাতে চাকরির সুযোগ বাড়াচ্ছে। যদিও অধিকাংশ প্রবাসী বেসরকারি খাতে কাজ করেন, তবুও সরকারি চাকরি স্থিতিশীলতা, প্রতিযোগিতামূলক বেতন ও অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধার কারণে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। সাধারণত আমিরাতি নাগরিকরা অগ্রাধিকার পেলেও, বর্তমানে বেশ কয়েকটি সরকারি সংস্থা দক্ষ প্রবাসীদের জন্য দরজা খুলে দিচ্ছে।
কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পদে নিয়োগ বাড়ছে
২০২৬ সালে ইউএই ফেডারেল সরকারের শূন্যপদ বেড়ে দাঁড়াবে ৭ হাজার ৮৪২টিতে। প্রশাসনিক পুনর্গঠন ও ৭টি নতুন সংস্থা গঠনের জন্য ১৩১ কোটি ৫০ লাখ দিরহামের বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। আইনপ্রণেতারা দক্ষ জনবল আকর্ষণের পাশাপাশি স্বাস্থ্য, পরিবার সহায়তা ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সেবায় গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
এদিকে, দেশটিতে কর্মক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। এক বছরের মধ্যে ৯৩ শতাংশ নেতা বড় পরিবর্তনের আশা করছেন। যদিও বিনিয়োগের ফল দেখানোর চাপ রয়েছে, প্রযুক্তিগত ঘাটতি ও জটিল ব্যবস্থার কারণে অনেক প্রকল্প ধীরগতির। প্রায় এক-তৃতীয়াংশ প্রতিষ্ঠান পুনঃদক্ষতা উন্নয়নে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এসব নতুন সরকারি পদ দক্ষ পেশাজীবীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার সুযোগ তৈরি করছে।
প্রবাসীদের জন্য সরকারি চাকরি
দুবাই সরকারের অফিসিয়াল চাকরি পোর্টাল dubaicareers.ae –তে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের শূন্যপদ প্রকাশ করা হয়েছে, যেগুলো সব জাতীয়তার জন্য উন্মুক্ত। কিছু পদের মাসিক বেতন সর্বোচ্চ ৪০ হাজার দিরহাম পর্যন্ত।
শীর্ষ ১০ চাকরি ও বিবরণ:
১. হাউজিং সুপারভাইজার
কোম্পানি: দুবাই ফাউন্ডেশন ফর উইমেন অ্যান্ড চিলড্রেন
ফোকাস: নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের জন্য ক্লায়েন্ট হাউজিং, ওরিয়েন্টেশন, চিকিৎসা চাহিদা, রুম বরাদ্দ এবং বিনোদনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করুন।
যোগ্যতা: মাধ্যমিক বিদ্যালয়, চিকিৎসা/আতিথেয়তা পরিষেবায় অভিজ্ঞতা।
বিভাগ: সামাজিক যত্ন
বেতন: ১০,০০০ দিরহাম
২. বিশেষজ্ঞ - ডিজিটাল পরিষেবা উন্নয়ন
কোম্পানি: সড়ক ও পরিবহন কর্তৃপক্ষ (আরটিএ)
ফোকাস: ডিজিটাল পরিষেবা প্রকল্প সমন্বয়, সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন, ইউএএক্স উন্নতি, কর্মক্ষমতা পর্যবেক্ষণ এবং আইটি প্রশাসনের সাথে সম্মতি।
যোগ্যতা: আইটি/কম্পিউটার বিজ্ঞানে স্নাতক, ৫ বছরের বেশি অভিজ্ঞতা।
বিভাগ: বৈদ্যুতিক প্রকৌশল/ডিজিটাল পরিষেবা।
বেতন: অনির্দিষ্ট
৩. ইঞ্জিনিয়ার - বাস ডিপো (আরটিএ)
ফোকাস: জ্বালানি, রক্ষণাবেক্ষণ, বাস প্রস্তুতি, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং বাজেট তদারকি সহ ডিপো কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করুন।
যোগ্যতা: যান্ত্রিক/শিল্প প্রকৌশলে স্নাতক।
বিভাগ: প্রশাসন
বেতন: অনির্দিষ্ট
৪. সিনিয়র সাইট ইঞ্জিনিয়ার
কোম্পানি: মাদা মিডিয়া
ফোকাস: বিলবোর্ড এবং সাইনেজ প্রকল্প তত্ত্বাবধান, প্রযুক্তিগত পরিকল্পনা পর্যালোচনা, সম্মতি পরীক্ষা, প্রতিবেদন এবং অভ্যন্তরীণ/বহিরাগত সত্তার সাথে সমন্বয়।
যোগ্যতা: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক, ৫-৭ বছরের অভিজ্ঞতা
বিভাগ: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং।
বেতন; ৩০,০০১-৪০,০০০ দিরহাম
৫. এভি এডিটর
কোম্পানি: দুবাই সরকারি মিডিয়া অফিস
ফোকাস: সোশ্যাল মিডিয়া, ইভেন্ট এবং সংবাদের জন্য ভিডিও/ছবির সামগ্রী তৈরি এবং সম্পাদনা; মিডিয়া প্রোডাকশন প্রকল্প এবং অংশীদারিত্বকে সমর্থন করুন।
যোগ্যতা: ফিল্ম/ভিডিও প্রোডাকশন বা ভিজ্যুয়াল কমিউনিকেশনে স্নাতক, ৩+ বছরের অভিজ্ঞতা, অ্যাডোবি/ফাইনাল কাট দক্ষতা।
বিভাগ: মিডিয়া
বেতন: ১০,০০১-২০,০০০ দিরহাম
৬. জরুরি চিকিৎসা প্রযুক্তিবিদ (ইএমটি) - ডিসিএএস
ফোকাস: প্রাক-হাসপাতাল জরুরি সেবা, রোগী ব্যবস্থাপনা, অ্যাম্বুলেন্স প্রস্তুতি এবং মাঠ পর্যায়ে সহায়তা প্রদান।
যোগ্যতা: ইএমএস ডিপ্লোমা বা নার্সিং ডিগ্রি, ডিসিএএস লাইসেন্সপ্রাপ্ত, বিএলএস ও ট্রমা সার্টিফিকেশন, ২-৩ বছরের প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা।
বিভাগ: জরুরি চিকিৎসা
বেতন: ১০,০০১-২০,০০০ দিরহাম
৭. সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার - বাস ডিপো
কোম্পানি: সড়ক ও পরিবহন কর্তৃপক্ষ (আরটিএ)
ফোকাস: ডিপো পরিচালনার নেতৃত্ব দেওয়া, বাস প্রস্তুতি নিশ্চিত করা, রক্ষণাবেক্ষণ পরিচালনা করা, এইচএসই সম্মতি, সংকট প্রতিক্রিয়া, কেপিআই বিশ্লেষণ ও প্রযুক্তিগত উন্নতি।
যোগ্যতা: যান্ত্রিক/শিল্প/বৈদ্যুতিক/সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক, ২-৫ বছরের অভিজ্ঞতা।
বিভাগ: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং
বেতন: অনির্দিষ্ট
৮. প্রধান বিশেষজ্ঞ - এইচআর বিজনেস অ্যাফেয়ার্স
কোম্পানি: রোডস অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (আরটিএ)
ফোকাস: এইচআর প্রকল্প, কর্মক্ষমতা পর্যবেক্ষণ, চুক্তি, অডিট, রিপোর্টিং এবং বিভাগ জুড়ে কৌশলগত এইচআর সহায়তা পরিচালনা করুন।
যোগ্যতা: ব্যবসায়/এইচআর বিষয়ে স্নাতক, ১১+ বছরের অভিজ্ঞতা, শক্তিশালী নেতৃত্ব এবং বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতা।
বিভাগ: মানবসম্পদ
বেতন: অনির্দিষ্ট
৯. সিস্টেম ও অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট বিশেষজ্ঞ (হাইপেরিয়ন/ইপিএম)
কোম্পানি: দুবাই ডিপার্টমেন্ট অফ ফাইন্যান্স
ফোকাস: কেন্দ্রীয় আর্থিক ব্যবস্থা বিকাশ ও উন্নত করা, আইটি নীতি বাস্তবায়ন, প্রকল্প পর্যবেক্ষণ এবং সিস্টেমের কর্মক্ষমতা অপ্টিমাইজ করা।
যোগ্যতা: আইটি বা সম্পর্কিত বিষয়ে স্নাতক, ৮+ বছরের অভিজ্ঞতা (মাস্টার্সের জন্য ৪+)।
বিভাগ: আইটি
বেতন: ২০,০০১-৩০,০০০ দিরহাম
১০. বিশেষজ্ঞ - উদ্ভাবন ও অগ্রণী
কোম্পানি: সড়ক ও পরিবহন কর্তৃপক্ষ (আরটিএ)
ফোকাস: উদ্ভাবনী ল্যাব পরিচালনা, গবেষণা ও অংশীদারিত্ব পরিকল্পনা তৈরি, উৎকর্ষ কর্মসূচি সমর্থন এবং অগ্রণী প্রকল্প তত্ত্বাবধান।
যোগ্যতা: ব্যবসা/ব্যবস্থাপনায় স্নাতক (স্নাতকোত্তর অগ্রাধিকার), ১৪ বছরের বেশি অভিজ্ঞতা, ইএফকিউএম-এ সার্টিফিকেশন, আইএসও ৯০০১, সিক্স সিগমা অগ্রাধিকার।
বিভাগ: সাংগঠনিক কর্মক্ষমতা ও উন্নয়ন
বেতন: অনির্দিষ্ট
দুবাইয়ের সরকারি খাতে এসব চাকরি প্রবাসীদের জন্য স্থিতিশীল আয়, দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা ও পেশাগত উন্নয়নের বড় সুযোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে।
সূত্র: গালফ নিউজ
এসএএইচ