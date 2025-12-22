রাশিয়ায় গাড়িবোমা বিস্ফোরণে শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তা নিহত

রাশিয়ায় গাড়িবোমা বিস্ফোরণে শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তা নিহত
রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে গাড়িবোমা বিস্ফোরণে দেশটির এক শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। এ ঘটনার তদন্তে গঠিত কমিটি জানায়, সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সকালে একটি গাড়ির নিচে পুঁতে রাখা বিস্ফোরক ডিভাইস বিস্ফোরিত হলে লেফটেন্যান্ট জেনারেল ফানিল সারভারভ গুরুতর আহত হন। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
নিহত সারভারভের বয়স ছিল ৫৬ বছর। তিনি রুশ সশস্ত্র বাহিনীর অপারেশনাল ট্রেনিং বিভাগের প্রধান ছিলেন বলে জানিয়েছে তদন্ত কমিটি।
কমিটির পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, ঘটনার পেছনে ইউক্রেনীয় গোয়েন্দা সংস্থার সম্পৃক্ততা থাকতে পারে- এই সম্ভাবনাও তদন্তে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এ বিষয়ে ইউক্রেন এখনো কোনো মন্তব্য করেনি।
তদন্ত কমিটি আরও জানায়, বিস্ফোরণে আহত হওয়ার পর হাসপাতালে সারভারভের মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় হত্যা ও অবৈধ বিস্ফোরক পাচারের অভিযোগে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।
ঘটনাস্থল হিসেবে মস্কোর দক্ষিণাঞ্চলের একটি আবাসিক ভবনের কাছের গাড়ি পার্কিং এলাকায় তদন্তকারীদের পাঠানো হয়েছে।
এলাকার ছবি ও ভিডিওতে দেখা যায়, একটি সাদা রঙের গাড়ি ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এর দরজাগুলো ছিটকে গেছে। গাড়িটির চারপাশে আরও কয়েকটি যানবাহন ছিল।
রুশ গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, ফানিল সারভারভ ১৯৯০ ও ২০০০ দশকের শুরুতে ওসেটিয়ান-ইঙ্গুশ সংঘাত এবং চেচেন যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। এছাড়া তিনি ২০১৫-২০১৬ সালে সিরিয়ায় পরিচালিত সামরিক অভিযানের নেতৃত্বও দেন।
ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ জানিয়েছেন, সারভারভের মৃত্যুর খবর সঙ্গে সঙ্গেই প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে জানানো হয়েছে।
২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রার সামরিক অভিযান শুরুর পর থেকে মস্কোতে একাধিক সামরিক কর্মকর্তা ও উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে হামলার ঘটনা ঘটেছে।
২০২২ সালে সন্দেহভাজন গাড়িবোমা হামলায় নিহত হন কট্টর জাতীয়তাবাদী নেতা ও পুতিনঘনিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের কন্যা ২৯ বছর বয়সী দারিয়া দুগিনা।
গত বছরের এপ্রিলে জেনারেল ইয়ারোস্লাভ মোসকালিক গাড়িবোমা হামলায় নিহত হন। এরপর ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে স্কুটারে লুকানো বিস্ফোরক ডিভাইস দূর থেকে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হত্যা করা হয় জেনারেল ইগর কিরিলোভকে।
পরে ইউক্রেনীয় একটি সূত্র বিবিসিকে জানায়, কিরিলোভকে ইউক্রেনের নিরাপত্তা সংস্থাই হত্যা করেছে। তবে বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে কখনো নিশ্চিত করা হয়নি। নীতিগতভাবে ইউক্রেন লক্ষ্যভিত্তিক হামলার দায় স্বীকার বা অস্বীকার কোনোটিই করে না।
সূত্র: এএফপি
এসএএইচ