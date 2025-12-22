কলকাতায় বাংলাদেশি হাইকমিশন না রাখতে দেওয়ার হুমকি দিলেন বিজেপির শুভেন্দু

কলকাতায় বাংলাদেশি হাইকমিশন না রাখতে দেওয়ার হুমকি দিলেন বিজেপির শুভেন্দু
কলকাতায় বাংলাদেশের হাইকমিশন রাখতে দেবেন না বলে হুমকি দিয়েছেন ভারতের হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ শাখার প্রধান শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার (২২ ডিসেম্বর) কলকাতার বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে গিয়ে দলবল নিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সময় এই হুমকি দেন তিনি।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) হাইকমিশনের সামনে যান তিনি। সেখানে বাংলাদেশের ময়মনসিংহে হিন্দু যুবক দীপু দাস হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় বিক্ষোভ করতে যান উগ্রপন্থি হিসেবে পরিচিত শুভেন্দু। সেসময় তিনি বলেন, দীপু দাসকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। আমরা তাদের (বাংলাদেশ হাইকমিশন) এখানে বসতে দেবো না। তাদের এটি বন্ধ করতে হবে। পুরো হিন্দু সম্প্রদায় তাদের ছাড়বে না।
তিনি আরও বলেন, বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) সীমান্তে এক ঘণ্টার অবরোধ থাকবে ও ২৬ ডিসেম্বর আমরা এখানে আবার প্রতিবাদ জানাতে আসবো। এমন উসকানিমূলক বক্তব্যের সময় তার আশপাশের মানুষকে জয় শ্রী রাম স্লোগান দিতে শোনা যায়।
এদিকে, মুম্বাইয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের (ভিএইচপি) আন্তর্জাতিক কার্যনির্বাহী সভাপতি আলোক কুমারও হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশকে এর ব্যাখ্যা দিতে হবে ও আগামী দুই দিনে ভারতের বিভিন্ন জেলায় ভিএইচপি প্রতিবাদ করবে।
এদিকে, ময়মনসিংহের ভালুকায় ধর্ম অবমাননার অভিযোগে দীপুকে পিটিয়ে হত্যার পর মরদেহ পুড়িয়ে দেওয়ার মামলায় গ্রেফতার হওয়া ১২ আসামির ৩ দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। এর আগে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আসামিদের বিরুদ্ধে ৫ দিন করে রিমান্ড প্রার্থনা করেন।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) দুপুরে ময়মনসিংহের ৮ নম্বর আমলি আদালতের সিনিয়র চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শাহাদাত হোসেন এই রিমান্ড আদেশ দেন। রিমান্ডপ্রাপ্তরা হলেন- আশিকুর রহমান (২৫) কাইয়ুম (২৫), লিমন সরকার (১৯), তারেক হোসেন (১৯), মানিক মিয়া (২০), এরশাদ আলী (৩৯), নিজুম উদ্দিন (২০), আলমগীর হোসেন (৩৮), মিরাজ হোসেন আকন (৪৬), আজমল হাসান সগীর (২৬), শাহিন মিয়া (১৯) ও নাজমুল (২১)।
সূত্র: এএনআই
এসএএইচ