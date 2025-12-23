  2. আন্তর্জাতিক

ভারতে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের প্লেনে বোমা হামলার হুমকি, বিমানবন্দরে সতর্কতা

প্রকাশিত: ০৫:৫৪ পিএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
ভারতে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের প্লেনে বোমা হামলার হুমকি/ ফাইল ছবি: ফেসবুক@ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ

লন্ডন থেকে ভারতের হায়দ্রাবাদগামী ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একটি প্লেনে বোমা হামলার হুমকি পাওয়া গেছে। এর জেরে প্লেনটি অবতরণের পর বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তা সংক্রান্ত নির্ধারিত সব প্রক্রিয়া চালু করে। মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) হায়দ্রাবাদ বিমানবন্দর সূত্রে এ তথ্য জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস।

জানা যায়, সোমবার হিথরো বিমানবন্দর থেকে হায়দ্রাবাদের উদ্দেশে যাত্রা করা ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের বিএ২৭৭ ফ্লাইট নিয়ে একটি ই-মেইলের মাধ্যমে বোমা হামলার হুমকি পাঠানো হয়। হায়দ্রাবাদের রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাস্টমার সাপোর্ট বিভাগ ওই ই-মেইল পায়।

বিমানবন্দর সূত্র জানায়, প্লেনটি নিরাপদে অবতরণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে নির্ধারিত নিরাপত্তা প্রোটোকল অনুসরণ করা হয়। পরে প্লেনটি আবার হিথরোর উদ্দেশে রওয়ানা দেয়।

নিরাপত্তা প্রোটোকলের অংশ হিসেবে প্লেনটি আলাদা করে রাখা, যাত্রী ও লাগেজ তল্লাশি, অগ্নিনির্বাপণ ইঞ্জিন প্রস্তুত রাখা এবং স্নিফার ডগ ব্যবহারসহ একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হয় বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

এর আগে, চলতি মাসে রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ইন্ডিগোর মদিনা-হায়দরাবাদ ও শারজাহ-হায়দরাবাদ রুটের প্লেনকে লক্ষ্য করে একই ধরনের হুমকি ই-মেইল পাওয়া গিয়েছিল। সে সময় মদিনা-হায়দরাবাদগামী একটি ফ্লাইটকে আহমেদাবাদ বিমানবন্দরে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়।

