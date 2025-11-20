ভারতীয় উড়োজাহাজ চলাচলে নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ ফের বাড়ালো পাকিস্তান

ভারতীয় উড়োজাহাজ চলাচলে নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ ফের বাড়ালো পাকিস্তান
ভারতীয় উড়োজাহাজের ওপর আরোপিত আকাশসীমা নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ আরও বাড়ালো পাকিস্তান। বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) দেশটির এয়ারপোর্টস অথরিটি (পিএএ) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। নতুন নোটিস অনুযায়ী, নিষেধাজ্ঞা ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত বহাল থাকবে।
আগের মেয়াদ শেষ হওয়ার মাত্র চার দিন আগে নতুন নিষেধাজ্ঞাটি জারি হলো।
গত এপ্রিলের শেষ দিকে জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাম হামলার ঘটনায় দুই দেশের উত্তেজনা চরমে ওঠে। এরপর থেকেই ভারত ও পাকিস্তান পরস্পরের আকাশসীমা নিজেদের এয়ারলাইন্সের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে। পাকিস্তান সর্বশেষ অক্টোবরের মাঝামাঝি এ নিষেধাজ্ঞা বাড়িয়ে ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত করেছিল।
নতুন এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়েছে বুধবার (১৯ নভেম্বর) পাকিস্তান সময় দুপুর ২টা ৫০ মিনিট থেকে, যা বহাল থাকবে ২৪ ডিসেম্বর ভোর ৪টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত।
এ নিষেধাজ্ঞা ভারতীয় রেজিস্ট্রেশনের সব ধরনের উড়োজাহাজের ওপর প্রযোজ্য হবে। একইসঙ্গে ভারতীয় এয়ারলাইন্স বা অপারেটরদের মালিকানাধীন, পরিচালিত বা লিজ নেওয়া যে কোনো উড়োজাহাজ, হোক তা বেসামরিক কিংবা সামরিক, সবই এর আওতায় পড়বে। আকাশসীমা বন্ধ থাকবে ভূপৃষ্ঠ থেকে ‘অনির্দিষ্ট’ উচ্চতা পর্যন্ত।
পাকিস্তানের আকাশসীমা করাচি (ওপিকেআর) ও লাহোর (ওপিএলআর)- এই দুটি ফ্লাইট তথ্য অঞ্চলে (এফআইআর) ভাগ করা। নতুন এই নিষেধাজ্ঞা দুটিতেই প্রযোজ্য বলে জানিয়েছে পাকিস্তান সিভিল অ্যাভিয়েশন অথরিটি (পিসিএএ)।
ভারতের আর্থিক ক্ষতির চাপ বাড়ছে
এদিকে, পাকিস্তানি আকাশসীমা ব্যবহার করতে না পেরে ভারতীয় এয়ারলাইন্সগুলো বড় ধরনের আর্থিক চাপের মুখে পড়েছে। বিকল্প দীর্ঘ রুট ব্যবহারে জ্বালানি ব্যয় ও যাত্রাসময় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে। এমন অবস্থায় ভারত সরকারকে চীনের স্বায়ত্তশাসিত জিনজিয়াং প্রদেশের সংবেদনশীল সামরিক আকাশসীমা ব্যবহার করার অনুমতি চেয়ে চীনা কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদনের অনুরোধ জানিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া এয়ারলাইন্স।
রয়টার্সের রিপোর্ট অনুযায়ী, টাটা গ্রুপ ও সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স মালিকানাধীন এয়ার ইন্ডিয়ার জ্বালানি ব্যয় কিছু রুটে ২৯ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। কিছু দীর্ঘ রুটে যাত্রাসময়ও বেড়েছে তিন ঘণ্টা পর্যন্ত। পাকিস্তানি আকাশসীমা বন্ধ থাকায় সংস্থাটির বার্ষিক প্রাক-কর মুনাফায় ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াতে পারে ৪৫৫ মিলিয়ন ডলার, যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ৪৩৯ মিলিয়ন ডলারের ক্ষতির চেয়েও বেশি।
ইন্ডিগোসহ অন্যান্য ভারতীয় এয়ারলাইন্সও একইভাবে দীর্ঘ রুটে উড়তে বাধ্য হওয়ায় বাড়তি খরচের মুখে পড়ছে।
অন্যদিকে, পাকিস্তান এয়ারপোর্টস অথরিটি জানিয়েছে, ভারতীয় রেজিস্ট্রেশনের উড়োজাহাজ নিষিদ্ধ করার দুই মাসের কিছু বেশি সময় পরেই চলতি আগস্টে তাদের আয় ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৪ দশমিক ১ বিলিয়ন বা ৪১০ কোটি বিলিয়ন রুপি।
সূত্র: ডন
এসএএইচ