পাকিস্তানের আকাশসীমা বন্ধ
ওয়াশিংটনের ফ্লাইট বাতিলে বাধ্য হলো এয়ার ইন্ডিয়া
শুল্ক সংঘাত কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক টানাপোড়েনের মাঝেই এবার বড় পদক্ষেপ নিলো ভারতের সরকারি এয়ারলাইন্স এয়ার ইন্ডিয়া। বন্ধ করা হচ্ছে এয়ারলাইন্সটির দিল্লি-ওয়াশিংটন সরাসরি বিমান পরিষেবা। সংস্থাটির পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে এই রুটে কোনো উড়োজাহাজ চলবে না।
১ সেপ্টেম্বরের পর যারা দিল্লি-ওয়াশিংটন রুটে যাওয়ার জন্য টিকিট বুক করেছেন তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অথবা বুকিংয়ের টাকা ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এয়ারলাইন্সটি।
কেন এ পরিষেবা বন্ধ করা হচ্ছে, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া। বলা হয়েছে, পাকিস্তানের আকাশসীমা বন্ধ থাকার জেরে তৈরি হওয়া সমস্যা ও উড়োজাহাজ ঘাটতির কারণে এ রুটের সব ফ্লাইট আপাতত বন্ধ রাখা হচ্ছে।
কাশ্মীরের পহেলগাম হামলা কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তানের সংঘাতের জেরে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ পাকিস্তানের আকাশসীমা। এ অবস্থায় উড়োজাহাজগুলোকে অনেকখানি বেশি পথ পাড়ি দিতে হচ্ছে, যার জেরে পরিষেবা চালু রাখা অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছে।
এছাড়া এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, গত মাসে তাদের ২৬টি ৭৮৭-৮ মডেলের বোয়িং আধুনিকীকরণের কাজ শুরু হয়েছে, যা ২০২৬ সালের শেষ পর্যন্ত চলবে। ফলে এই উড়োজাহাজগুলো এখন পরিষেবা দিতে পারবে না। ফলে এয়ার ইন্ডিয়ায় উড়োজাহাজের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এ অবস্থায় অন্যান্য রুটে সঠিক পরিষেবা চালু রাখতে দিল্লি-ওয়াশিংটন ফ্লাইটগুলো বন্ধ রাখতে হচ্ছে।
তবে যাত্রীরা এখনো এক স্টপ ফ্লাইটে ওয়াশিংটন যেতে পারবেন যুক্তরাষ্ট্রের চারটি প্রবেশদ্বার- নিউইয়র্ক, নিউয়ার্ক, শিকাগো ও সান ফ্রান্সিসকো হয়ে, এয়ার ইন্ডিয়ার আন্তঃসংযোগকারী অংশীদার আলাস্কা এয়ারলাইন্স, ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স ও ডেল্টা এয়ারলাইন্সের মাধ্যমে। এতে যাত্রীরা একক ভ্রমণসূচি অনুযায়ী ভ্রমণ করতে পারবেন ও তাদের লাগেজ সরাসরি চূড়ান্ত গন্তব্যে পাঠানো হবে।
এয়ার ইন্ডিয়া আরও জানিয়েছে, তারা উত্তর আমেরিকার ছয়টি গন্তব্যে নন-স্টপ ফ্লাইট চালু রাখবে, যার মধ্যে কানাডার টরন্টো ও ভ্যাঙ্কুভারও রয়েছে।
সূত্র: এনডিটিভি
এসএএইচ