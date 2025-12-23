ভিসাসেবা বন্ধের জটিলতায় বিপাকে বিশ্বভারতীর বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা

ভিসাসেবা বন্ধের জটিলতায় বিপাকে বিশ্বভারতীর বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা
কলকাতায় বাংলাদেশের উপ-দূতাবাসের কাছে কয়েক দফায় বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে ভারতের বিভিন্ন হিন্দু সংগঠন। যার জেরে ভিসা আবেদন কেন্দ্র অস্থায়ীভাবে বন্ধ করা হয়েছে। এর প্রভাব পড়ছে পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনেও।
জানা গেছে, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব বাংলাদেশের শিক্ষার্থী এবারের পৌষ মেলার ছুটিতে দেশে গিয়ে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করবেন। সেসব শিক্ষার্থী বাংলাদেশে যেতে পারছেন না।
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, সংগীত ভবন, কলাভবনসহ বেশ কিছু ভবন মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ জন বাংলাদেশি শিক্ষার্থী রয়েছেন। তাদের মধ্যে কেউ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে, আবার কেউ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অঞ্চলেই বাসা ভাড়া নিয়ে থাকেন। কিন্তু পৌষ মেলার ছুটিতে দেশে যাওয়ার জন্য তাদের ভিসা-গ্রাহ্য হচ্ছে না।
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে এও জানা গেছে, এরই মধ্যে বাংলাদেশে নিজেদের বাড়িতে আছেন স্নাতকোত্তর ডিগ্রি কোর্সের প্রায় ১০ থেকে ১২ জন শিক্ষার্থী। তারাও ভিসা জটিলতার জন্য ভারতে আসতে পারছে না।
জানা গেছে, আগামী বছরের জানুয়ারি মাস থেকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি কোর্সের ক্লাস শুরু হবে।
এই বিষয়ে বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ কর্মকর্তা অতিগ ঘোষ জানিয়েছেন, বিষয়টি খুবই দুঃখজনক। আমরা চাই পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হোক।
