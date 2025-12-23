লাওসে ১৪০ পর্যটক নিয়ে ফেরি দুর্ঘটনায় প্রাণহানি, নিখোঁজ অনেকে

লাওসে ১৪০ পর্যটক নিয়ে ফেরি দুর্ঘটনায় প্রাণহানি, নিখোঁজ অনেকে
দর্শনার্থীদের নিয়ে লাওসের মেকং নদীতে ফেরি দুর্ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। এতে একজন নারী ও একটি শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এখনও অনেকে নিখোঁজ রয়েছে। মূলত পর্যটকদের পরিবহণকারী ফেরিটিতে ১৪০ জনের বেশি যাত্রী ছিল যাদের অধিকাংশই বিদেশি নাগরিক।
লাওশিয়ান টাইমস এর সরকারি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সোমবার (২২ ডিসেম্বর) দুর্ঘটনার কবলে পড়া ফেরিতে ১১৮ জন পর্যটক, ২৯ জন স্থানীয় এবং ৪ জন ক্রু ছিলেন। পেনি হের নামে একজন মহিলার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তার এক বছর বয়সি শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা গেলেও দ্বিতীয় শিশু নিখোঁজ রয়েছে।
জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার ( ১৮ ডিসেম্বর) ফেরিটি হুয়ে সাই শহর থেকে উত্তর লাওসের ঐতিহ্যবাহী লুয়াং প্রাবাং শহরের দিকে যাত্রা করছিল। এটি মেকং নদীর একটি জনপ্রিয় পর্যটন রুট। মেকং নদী কমিশনের মতে, প্রতি বছর তিনশ কিমি (১৮৫ মাইল) দীর্ঘ এই রুটে হুয়ে সাই, পাক বেং ও লুয়াং প্রাবাং এর পর্যটন এলাকাগুলোতে কয়েক লাখ পর্যটক ঘুরতে আসেন।
এর আগে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একই নদী পথে একটি ফেরি উল্টে তিনজনের মৃত্যু হয়েছিল। ফেরিটি তখন মাছের জালে আটকে গিয়ে স্রোতের তীব্রতার কারণে উল্টে যায়।
কেএম