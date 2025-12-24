ভারতে বড়দিনের আগে খ্রিষ্টানদের প্রার্থনা সভায় হামলা, ভিডিও ভাইরাল

ভারতে বড়দিনের আগে খ্রিষ্টানদের প্রার্থনা সভায় হামলা, ভিডিও ভাইরাল
ভারতে বড়দিনকে সামনে রেখে বিভিন্ন রাজ্যে খ্রিষ্টানদের ওপর হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ক্যাথলিক বিশপস কনফারেন্স অব ইন্ডিয়া (সিবিসিআই)। মধ্য প্রদেশের জবলপুরে পরপর দুটি ঘটনায় প্রার্থনা সভা ও ক্যারল গানের আসরে হামলার অভিযোগ ওঠার পর এগুলোকে ‘সবচেয়ে কঠোর ভাষায়’ নিন্দা জানিয়েছে সংগঠনটি।
সিবিসিআই এক বিবৃতিতে বলেছে, শান্তিপূর্ণ ক্যারল গায়ক ও গির্জায় প্রার্থনারত মানুষের ওপর হামলা ভারতের সংবিধানে নিশ্চিত ধর্ম পালনের স্বাধীনতা এবং ভয়হীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকারের ওপর সরাসরি আঘাত।
সংগঠনটির বিবৃতি অনুযায়ী, গত ২২ ডিসেম্বর জবলপুরের শক্তিনগর এলাকায় একটি ক্যাথলিক প্রার্থনা সভায় একদল লোক ঢুকে পড়ে ধর্মান্তরের অভিযোগ তোলে। তবে আয়োজকেরা সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। এর আগেই, ২০ ডিসেম্বর শহরের গোরখপুর এলাকায় আরেকটি প্রার্থনা সভায় হামলার ঘটনা ঘটে।
সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, প্রার্থনা সভায় অংশ নেওয়া এক দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী নারীকে শিশুদের সামনে গালাগাল ও শারীরিকভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে। অভিযুক্ত হিসেবে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) জবলপুর শহর শাখার সহ-সভাপতি অঞ্জু ভরগবীর নাম উঠে এসেছে।
A visually impaired Christian woman in Jabalpur is mocked and manhandled by BJP leader Anju Bhargava, told she’ll be ‘blind in this life and the next’ while a police officer watches silently.— Anish Gawande (@anishgawande) December 23, 2025
This is where we are. What on earth happened to basic humanity? Disgusting. pic.twitter.com/gtvNN99q8k
ভিডিওতে তাকে ওই নারীর হাত মুচড়ে ধরা এবং মুখ চেপে ধরতে দেখা যায়। এ সময় পাশে থাকা এক পুলিশ কর্মকর্তাকে পরিস্থিতি থামাতে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি।
সিবিসিআই জানিয়েছে, ভিডিওটি দেখে তারা স্তম্ভিত এবং বড়দিনের প্রার্থনা সভা ভাঙচুরে জড়িত ‘জাতিবিরোধী’ শক্তির কর্মকাণ্ড গভীরভাবে উদ্বেগজনক। সংগঠনটি বিজেপির কাছে অঞ্জু ভরগবীকে দল থেকে অবিলম্বে বহিষ্কারের দাবি জানিয়েছে।
এদিকে, ছত্তিশগড়ে খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে ২৪ ডিসেম্বর ‘বন্ধ’-এর ডাক দিয়ে ঘৃণামূলক ডিজিটাল পোস্টার ছড়ানোর ঘটনাও নিন্দা করেছে সিবিসিআই। সংগঠনটির মতে, এসব তৎপরতা উত্তেজনা বাড়াতে পারে এবং আরও সহিংসতার পথ তৈরি করতে পারে।
সিবিসিআই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলোর কাছে অবিলম্বে দৃশ্যমান ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। একই সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে, যাতে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে বড়দিন শান্তিপূর্ণ ও সম্প্রীতির পরিবেশে উদ্যাপনের সুযোগ দেওয়া হয়।
ইউনাইটেড ক্রিশ্চিয়ান ফোরামও (ইউসিএফ) ভারতীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে ছত্তিশগড়ে প্রস্তাবিত বন্ধ বাতিলসহ দ্রুত হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছে।
সংগঠনটির তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে সহিংসতার ঘটনা ছিল ৮৩৪টি। ২০২৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত এ বছর এমন ঘটনার সংখ্যা ৭০৬টি। সবচেয়ে বেশি হামলার অভিযোগ উঠেছে ছত্তিশগড় ও উত্তর প্রদেশে।
