ভারতে হিন্দুত্ববাদীদের সশস্ত্র হামলায় পণ্ড খ্রিস্টানদের ইস্টারের অনুষ্ঠান

ভারতের আহমেদাবাদে ইস্টার সানডে উপলক্ষে আয়োজিত খ্রিস্টানদের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে হামলা চালিয়েছে কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বজরং দল ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের (ভিএইচপি) সদস্যরা। রোববার (২০ এপ্রিল) সকালে একটি বেসরকারি হলে এই হামলা চালানো হয়। হিন্দুত্ববাদীদের দাবি, সেখানে ধর্মান্তরণের কাজ চলছিল।

এ সংক্রান্ত একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এতে দেখা যায়, বেশ কয়েকজন ব্যক্তি রড ও লাঠি হাতে অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত হয়ে ‘জয় শ্রী রাম’ স্লোগান দিচ্ছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত লোকজনের মধ্যে কতজন হিন্দু তা জানতে চান এবং ধর্মান্তরের অভিযোগ তোলেন। এ ঘটনায় পুলিশ উভয় পক্ষের পক্ষ থেকে পাল্টাপাল্টি অভিযোগ পেয়েছে।

Church attacked in Odhav, Ahmedabad on Easter Sunday. Bajrang Dal & VHP members stormed a peaceful worship with knives & sticks, threatening women & children.



