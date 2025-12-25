  2. আন্তর্জাতিক

অস্ট্রেলিয়ায় ইহুদি উৎসবের সাইন লাগানো গাড়িতে আগুন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৪৮ এএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) ভোরে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে ইহুদি ধর্মীয় উৎসব হানুক্কা উদযাপনের সাইন লাগানো একটি গাড়িতে আগুন দেওয়া হয়/ ছবি: নাইন নিউজ

অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে ইহুদি ধর্মীয় উৎসব হানুক্কা উদযাপনের সাইন লাগানো একটি গাড়িতে আগুন লাগানোর ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) ভোরে ঘটনাটিকে ‘সন্দেহজনক অগ্নিসংযোগ’ হিসেবে উল্লেখ করেছে ভিক্টোরিয়া পুলিশ।

অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় সম্প্রচারমাধ্যম এবিসি টেলিভিশনে প্রচারিত ছবিতে দেখা যায়, একটি ফাঁকা গাড়ির ছাদে ‘হ্যাপি হানুক্কা’ লেখা সাইন লাগানো ছিল। বাড়ির ড্রাইভওয়েতে পার্ক করা ওই গাড়িটি আগুনে পুড়ে যায়।

ভিক্টোরিয়া পুলিশ এক বিবৃতিতে জানায়, মেলবোর্নের সেন্ট কিল্ডা ইস্ট এলাকায় বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) ভোরের দিকে গাড়িটিতে আগুন দেওয়া হয়। আগুন লাগার ঘটনায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ওই বাড়ির বাসিন্দাদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, তদন্তের স্বার্থে তারা এমন একজন ব্যক্তিকে শনাক্ত করেছে, যিনি এ ঘটনায় জড়িত থাকতে পারেন। ওই ব্যক্তির অবস্থান জানতে সক্রিয়ভাবে অনুসন্ধান ও খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।

এদিকে, গত ১৪ ডিসেম্বর সিডনির বন্ডাই বিচে হানুক্কা উৎসব চলাকালে এক বন্দুকধারীর হামলায় ১৫ জন নিহত হওয়ার ঘটনার পর অস্ট্রেলিয়ায় ঘৃণাজনিত অপরাধের বিরুদ্ধে আইন ও শাস্তি আরও কঠোর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় চাবাদ অব সেন্ট কিল্ডার র‌্যাবাই (ইহুদি ধর্মগুরু) এফি ব্লক এ ঘটনাকে স্পষ্টভাবে ‘ইহুদিবিদ্বেষী হামলা’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেন, সৃষ্টিকর্তার কৃপায় কেউ আহত হয়নি। তবে এটি ধারাবাহিকভাবে ঘটে চলা ঘটনারই অংশ, যেখানে আমরা বারবার এ ধরনের হামলা দেখতে পাচ্ছি।

তিনি আরও বলেন, সেন্ট কিল্ডা ও মেলবোর্নের ইহুদি সম্প্রদায়ের মানুষ নিজেদের বাড়ি ও দেশেই নিরাপদ বোধ করছেন না।

সূত্র: এএফপি

