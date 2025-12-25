তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন নিয়ে যা বলছে ভারতের মিডিয়া

তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন নিয়ে যা বলছে ভারতের মিডিয়া
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রায় ১৭ বছর নির্বাসনে থাকার পর বাংলাদেশে ফিরেছেন। আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের আগে তার এই প্রত্যাবর্তনকে গুরুত্ব দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করেছে দেশি ও বিদেশি গণমাধ্যমগুলো।
ভারতের গণমাধ্যমগুলোতেও গুরুত্ব দিয়ে এ বিষয়ে সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। দেশটির প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দীর্ঘ ১৭ বছরের নির্বাসন শেষে যুক্তরাজ্য থেকে দেশে ফিরেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) সকালে তিনি ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান।
তারেক রহমানের দেশে ফেরাকে কেন্দ্র করে রাজধানীতে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায়। বিএনপির হাজারো নেতাকর্মী ও সমর্থক ঢাকার বিভিন্ন এলাকা থেকে মিছিল নিয়ে বিমানবন্দরের দিকে যান তাকে স্বাগত জানাতে।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ৬০ বছর বয়সী তারেক রহমান সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র। আসন্ন ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি প্রধানমন্ত্রী পদে একজন সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে আলোচনায় রয়েছেন।
তারেক রহমান স্ত্রী জুবাইদা রহমান ও কন্যা জাইমা রহমানকে সঙ্গে নিয়ে যুক্তরাজ্য থেকে দেশে ফেরেন। বিমানবন্দর এলাকায় তাকে ঘিরে নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস দেখা যায়।
দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও দেশটির প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পুত্র তারেক রহমান বৃহস্পতিবার দেশে ফিরেছেন। দীর্ঘ ১৭ বছর তিনি নির্বাসনে ছিলেন।
২০১৮ সালে তারেক রহমানকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়।
তার দেশে ফেরা এমন এক সময়ে ঘটলো, যখন ২০২৪ সালে শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতির পর বিএনপি আবার রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হয়ে উঠছে এবং দলটির অবস্থান শক্ত হচ্ছে।
দ্য হিন্দুর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর ২০২৫) ঢাকায় পৌঁছান। তার দেশে ফেরাকে ঘিরে দলীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উচ্ছ্বাস দেখা যায়।
দীর্ঘ ১৭ বছর পর তারেক রহমানের এই প্রত্যাবর্তন এমন এক সময়ে হলো, যখন দেশটি সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।
সম্প্রতি তরুণ নেতা শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংস বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে তারেক রহমানের দেশে ফেরা রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।
এমএসএম