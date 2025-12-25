বড়দিন উপলক্ষে কলকাতার পার্ক স্ট্রিটে নিরাপত্তা জোরদার
বড়দিন উপলক্ষে কলকাতার পার্ক স্ট্রিট ও তার সংলগ্ন এলাকা কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলেছে পুলিশ। যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। কলকাতা পুলিশ প্রায় এক হাজার পাঁচশত সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।
বড়দিন উপলক্ষে পার্ক স্ট্রিটসহ কলকাতার ধর্মতলা চত্বর নিয়ন আলোয় সেজে উঠেছে। পার্ক স্ট্রিটের চারিদিক সেজেছে নিয়ন আলোয়। বিভিন্ন স্থানে লাগানো হয়েছে ক্রিসমাস ট্রি।
বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) রাতে বড়দিনের আনন্দ উপভোগ করতে পার্ক স্ট্রিট চত্বরে দেশ-বিদেশের বহু পর্যটক আসে।
আর এই ভিড় সামলাতে ওয়াচ টাওয়ার ও ড্রোনে নজরদারি চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশ। বড়দিনের রাতে শহরের বিভিন্ন গির্জা, শপিং মলসহ দর্শনীয় স্থানগুলোতে রাতে বিশেষ নজরদারি চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশ। আর এই নজরদারিতে থাকছে কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার এবং ইন্সপেক্টর লেভেলের অফিসারেরা।
সব মিলিয় বড়দিনের রাতের কলকাতায় বেশ কড়া নিরাপত্তায় ব্যবস্থা করেছে কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তর লালবাজার। এছাড়াও বড়দিনের রাতে যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেই কারণে নারীর সুরক্ষার দিকে দেওয়া হয়েছে বিশেষ নজরদারি।
ভিড়ের ওপর বিচার করে ধর্মতলার নিউ মার্কেট চত্বরসহ পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলে রাতে গাড়ি চলাচলেরও নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।
