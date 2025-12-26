নাইজেরিয়ায় বিমান হামলা চালালো যুক্তরাষ্ট্র

নাইজেরিয়ায় বিমান হামলা চালালো যুক্তরাষ্ট্র
যুক্তরাষ্ট্র নাইজেরিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আইএস (আইএসআইএল) লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালিয়েছে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) রাতে নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প বলেন, তার নির্দেশে এই হামলা চালানো হয়েছে। তিনি দাবি করেন, আইএস গোষ্ঠী নিরীহ মানুষ, বিশেষ করে খ্রিস্টানদের ওপর ভয়াবহ হামলা চালিয়ে আসছিল।
ট্রাম্প আরও বলেন, তিনি আগেই তাদের সতর্ক করেছিলেন যে সহিংসতা বন্ধ না করলে কঠোর জবাব দেওয়া হবে।
মার্কিন সেনাবাহিনীর আফ্রিকা কমান্ড (এএফআরআইকম) জানিয়েছে, নাইজেরিয়া সরকারের অনুরোধে এই হামলা চালানো হয় এবং এতে আইএসের একাধিক জঙ্গি নিহত হয়েছে। হামলাটি নাইজেরিয়ার সোকোটো রাজ্যে সংঘটিত হয়েছে বলে জানানো হয়।
মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ নাইজেরিয়া সরকারের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, প্রয়োজনে ভবিষ্যতে আরও অভিযান চালানো হতে পারে।
তবে নাইজেরিয়া সরকার ট্রাম্পের খ্রিস্টান নির্যাতনের অভিযোগ আগেই প্রত্যাখ্যান করেছে। দেশটির মতে, সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো মুসলিম ও খ্রিস্টান—উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকেই লক্ষ্য করছে এবং সরকার ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষায় কাজ করছে।
সূত্র: আল-জাজিরা
এমএসএম