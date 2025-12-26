  2. আন্তর্জাতিক

ইসরায়েলি হামলায় লেবাননে নিহত ৩

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:১৮ এএম, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫
ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান। ফাইল ছবি: এএফপি

সিরিয়া সীমান্তের কাছে ও দেশটির দক্ষিণাঞ্চলে ইসরায়েলি হামলায় অন্তত তিনজন নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) এসব হামলার ঘটনা ঘটে।

লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, উত্তর-পূর্ব লেবাননের হারমেল জেলার হাউশ আল-সাইয়্যেদ আলি এলাকায় একটি গাড়িতে ইসরায়েলি হামলায় দুজন নিহত হন। এলাকাটি সিরিয়া সীমান্তের কাছাকাছি।

এ ছাড়া দক্ষিণ লেবাননের মাজদাল সেলম এলাকায় আরেকটি ইসরায়েলি হামলায় একজন নিহত হয়েছেন।

অন্যদিকে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে, তারা ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর বিদেশি শাখা কুদস ফোর্সের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হুসেইন মাহমুদ মারশাদ আল-জাওহারিকে হত্যা করেছে। ইসরায়েলের দাবি, তিনি লেবানন ও সিরিয়া থেকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে হামলার সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

ইসরায়েল আরও দাবি করেছে, মাজদাল সেলমের কাছে এক অভিযানে হিজবুল্লাহর একজন সদস্যকেও তারা হত্যা করেছে।

২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে যুদ্ধবিরতি চুক্তি হলেও লেবাননে ইসরায়েলি হামলা বন্ধ হয়নি। বর্তমানে ইসরায়েল কৌশলগত গুরুত্ব দেখিয়ে লেবাননের পাঁচটি এলাকায় সেনা মোতায়েন রেখেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের চাপ ও বড় ধরনের সংঘাতের আশঙ্কার মধ্যে লেবানন সরকার দক্ষিণাঞ্চল থেকে হিজবুল্লাহকে নিরস্ত্র করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। লেবাননের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, ইসরায়েল সীমান্ত থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে লিতানি নদীর দক্ষিণাঞ্চলে নিরস্ত্রীকরণ কার্যক্রম বছরের শেষ নাগাদ শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

তবে ইসরায়েল দাবি করছে, হিজবুল্লাহ আবারও অস্ত্র সংগ্রহ করছে। অন্যদিকে, হিজবুল্লাহ তাদের অস্ত্র জমা দেওয়ার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে।

লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, যুদ্ধবিরতির পর থেকে এখন পর্যন্ত ইসরায়েলি হামলায় দেশটিতে ৩৪০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন।

সূত্র: এএফপি

এমএসএম

