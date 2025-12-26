  2. আন্তর্জাতিক

ভারতে বড়দিনের অনুষ্ঠানে ভাঙচুর, গ্রেফতার ৪

প্রকাশিত: ০২:৪৭ পিএম, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫
ভারতে বড়দিন উদযাপনে বাধা/ ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

ভারতের আসামের নলবাড়ি জেলায় বড়দিন উপলক্ষে সাজসজ্জা ভাঙচুরের ঘটনায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) ও বজরং দলের সঙ্গে যুক্ত চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানায়, বুধবার বেলসর থানার আওতাধীন পানিগাঁও গ্রামের সেন্ট মেরিস স্কুলে ঢুকে অভিযুক্তরা বড়দিনের সাজসজ্জার জন্য রাখা বিভিন্ন সামগ্রী ভাঙচুর ও আগুন লাগায়। স্কুলের বাইরের আলোকসজ্জা, ফুলের টবসহ বিভিন্ন জিনিস ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, স্কুলে অনুপ্রবেশ করে সাজসজ্জা নষ্ট করার অভিযোগে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা বেআইনিভাবে স্কুল চত্বরে প্রবেশ করেছিল।

পুলিশ আরও জানায়, অভিযুক্তরা ‘জয় শ্রী রাম’ স্লোগান দিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষকে বড়দিনের অনুষ্ঠান না করার হুমকিও দেয়।

এছাড়া নলবাড়ি শহরের বিভিন্ন দোকান ও শপিং মলে বড়দিনের সামগ্রী বিক্রি হচ্ছিল, সেখানেও তারা ভাঙচুর চালায়। জৈন মন্দিরের কাছে কয়েকটি দোকানের উৎসবের সামগ্রীতে আগুন লাগানো হয় বলে অভিযোগ।

পুলিশ জানিয়েছে, এ ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং আরও কেউ জড়িত ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সূত্র: এনডিটিভি

