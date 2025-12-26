এক বছরে ইউক্রেনের ৫ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা দখলের দাবি রাশিয়ার

এক বছরে ইউক্রেনের ৫ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা দখলের দাবি রাশিয়ার
এক বছরে ইউক্রেনের প্রায় ৫ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিজেদের দখলে নেওয়ার দাবি করেছে রাশিয়া। ২০২৫ সালে ইউক্রেনে সামরিক সাফল্য অর্জনের অংশ হিসেবে জোরালোভাবে এই দাবি তুলে ধরলো পুতিনের দেশ।
বিশ্লেষকরা ধারণা করছেন, ইউক্রেনের অভ্যন্তরে সামরিক অগ্রগতির বার্তা দেওয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় প্রভাব ফেলতেই মস্কো এ ধরনের দাবি করছে।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) বছরের শেষ সংবাদ সম্মেলনে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সাংবাদিকদের বলেন, রাশিয়ার বাহিনী ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় দোনেৎস্ক অঞ্চলের সিভেরস্ক ও উত্তরাঞ্চলীয় খারকিভ অঞ্চলের ভোভচানস্ক দখল করেছে।
এছাড়া তিনি দাবি করেন, দোনেৎস্ক অঞ্চলের লাইমান ও কোস্তিয়ানতিনিভকার অন্তত অর্ধেক এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় জাপোরিঝিয়া অঞ্চলের হুলিয়াইপোলেও রুশ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। এসব শহরই সামনের সারির যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত।
তবে ইউক্রেন বিষয়ক পর্যবেক্ষকরা পুতিনের এসব দাবির সঙ্গে একমত নন। ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট ফর দ্য স্টাডি অব ওয়ার (আইএসডব্লিউ) জানিয়েছে, উপগ্রহচিত্র ও উন্মুক্ত উৎসের দৃশ্যমান প্রমাণ পুতিনের দাবিকে সমর্থন করে না।
আইএসডব্লিউ বলেছে, সিভেরস্ক, ভোভচানস্ক কিংবা অন্য শহরগুলো পুরোপুরি দখলের কোনো প্রমাণ তারা পায়নি। বরং তারা দেখেছে, হুলিয়াইপোলের মাত্র ৭ দশমিক ৩ শতাংশ ও লাইমানের ২ দশমিক ৯ শতাংশ এলাকায় রুশ বাহিনীর উপস্থিতি রয়েছে, যা মূলত অনুপ্রবেশ বা আক্রমণমূলক অভিযানের মাধ্যমে।
সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, কোস্তিয়ানতিনিভকার ক্ষেত্রেও রুশ অগ্রগতি ৫ শতাংশের বেশি নয়। এমনকি, রুশ সামরিক ব্লগারদের দাবিও পুতিনের বক্তব্যকে সমর্থন করে না বলে জানিয়েছে আইএসডব্লিউ। তাদের মতে, ব্লগারদের দাবি অনুযায়ী লাইমানের সর্বোচ্চ ৭ শতাংশ ও কোস্তিয়ানতিনিভকার ১১ শতাংশ পর্যন্ত রুশ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ থাকতে পারে।
এদিকে, ক্রেমলিন খারকিভ অঞ্চলের কুপিয়ানস্ক ও দোনেৎস্ক অঞ্চলের পোক্রভস্ক পুরোপুরি দখলের দাবিও করেছে। তবে আইএসডব্লিউয়ের হিসাব অনুযায়ী, খারকিভ অঞ্চলের সর্বোচ্চ ৭ দশমিক ২ শতাংশ এলাকায় রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। অন্যদিকে, ইউক্রেনের সেনাপ্রধান জানিয়েছেন, পোক্রভস্ক এলাকা থেকে ইউক্রেনীয় বাহিনী ১৬ বর্গকিলোমিটার এলাকা পুনরুদ্ধার করেছে।
গত ১৮ ডিসেম্বর রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান ভ্যালেরি গেরাসিমভ বিদেশি সামরিক কর্মকর্তাদের কাছে বছরের শেষ প্রতিবেদন পেশ করেন। সেখানে তিনি দাবি করেন, চলতি বছরে রাশিয়া ইউক্রেনের ৬ হাজার ৩০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা দখল করেছে। এর এক সপ্তাহ আগে রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী আন্দ্রেই বেলউসভ ৬ হাজার বর্গকিলোমিটার দখলের দাবি করেছিলেন।
তবে আইএসডব্লিউয়ের হিসাবে, রাশিয়া সর্বোচ্চ ৪ হাজার ৯৮৪ বর্গকিলোমিটার এলাকা দখল করেছে, যেখানে রয়েছে ১৯৬টি বসতি। অথচ রুশ কর্মকর্তারা দাবি করছেন, তারা ৩০০টিরও বেশি বসতি দখল করেছেন।
তবে পুতিন একটি দাবির ক্ষেত্রে সত্য বলছেন বলে মনে করছে আইএসডব্লিউ। সেটি হলো, পূর্বাঞ্চলীয় শহর সিভেরস্ক দখলের বিষয়টি।
জেলেনস্কির মুখে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতার কথা
এদিকে, রাশিয়ার এসব দাবি এমন এক সময়ে এলো, যখন গত দুই সপ্তাহ ধরে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেন শান্তি পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা জোরদার করেছে। ফ্লোরিডায় তিন দিনের আলোচনার পর সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সেই প্রক্রিয়া শেষ হয়।
মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেন, আমরা অনুভব করছি, যুক্তরাষ্ট্র একটি চূড়ান্ত চুক্তিতে পৌঁছাতে চায়। আমাদের পক্ষ থেকেও পূর্ণ সহযোগিতা রয়েছে।
তবে বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) সকালে প্রকাশিত ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনায় দেখা যায়, সবচেয়ে স্পর্শকাতর বিষয় ‘ভূখণ্ড’ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেনের মধ্যে কোনো ঐকমত্য হয়নি।
রাশিয়া দাবি করছে, দোনেৎস্ক, লুহানস্ক, জাপোরিঝিয়া ও খেরসন অঞ্চল পুরোপুরি ইউক্রেনকে ছেড়ে দিতে হবে, এর সঙ্গে ক্রিমিয়াও। ইউক্রেন এ দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে। ইউরোপীয় দেশগুলো বলছে, পূর্ণ যুদ্ধবিরতির পর ভূখণ্ড নিয়ে আলোচনা হতে পারে।
জেলেনস্কি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে একটি শীর্ষ বৈঠকের আহ্বান জানিয়েছেন, যাতে ভূখণ্ড বিষয়ে যৌথ অবস্থান নির্ধারণ করা যায়।
উল্লেখযোগ্যভাবে, যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে ন্যাটো-স্তরের নিরাপত্তা নিশ্চয়তায় সম্মত হয়েছে। এর অর্থ, ভবিষ্যতে রাশিয়া আবার হামলা চালালে ন্যাটো ইউক্রেনের পক্ষে যুদ্ধে জড়াতে পারে।
এ ছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়ন জানিয়েছে, তারা নিকট ভবিষ্যতে ইউক্রেনকে পূর্ণ সদস্যপদ দেবে। এতে ইইউর পারস্পরিক প্রতিরক্ষা সুবিধাও ইউক্রেন পাবে, যার অধিকাংশ সদস্য দেশ ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত।
এই পরিকল্পনায় ইউক্রেনের পূর্ণ সামরিক সক্ষমতা বজায় রাখার সুযোগ রয়েছে এবং দখলকৃত অঞ্চলকে রাশিয়ার বলে স্বীকৃতি দেওয়ার কোনো শর্ত নেই, যা মস্কোর দাবি ছিল ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রাথমিক প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল।
ক্রেমলিন জানিয়েছে, ওয়াশিংটন ও কিয়েভের তৈরি ২০ দফা পরিকল্পনার বিষয়ে তারা অবগত। বুধবার সাংবাদিকদের ক্রেমলিন মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেন, রাশিয়া শিগগিরই নিজেদের অবস্থান নির্ধারণ করবে ও বিদ্যমান চ্যানেলের মাধ্যমে যোগাযোগ অব্যাহত রাখবে।
সূত্র: আল-জাজিরা
এসএএইচ