হামাসকে অর্থায়নের অভিযোগে ইতালিতে গ্রেফতার ৯, জব্দ ৮ মিলিয়ন ইউরো

হামাসকে অর্থায়নের অভিযোগে ইতালিতে গ্রেফতার ৯, জব্দ ৮ মিলিয়ন ইউরো
ফিলিস্তিনি সশস্ত্র সংগঠন হামাসকে অর্থায়নের অভিযোগে ইতালিতে নয়জনকে গ্রেফতার করেছে দেশটির পুলিশ। এছাড়া আট মিলিয়ন ইউরোর বেশি মূল্যের সম্পদ জব্দ করা হয়েছে। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, দাতব্য সংগঠনের নামে সংগ্রহ করা অর্থ হামাসের কার্যক্রম জোরদার করতে ব্যবহৃত হচ্ছিল।
ইতালির জেনোয়া ও মিলানভিত্তিক কয়েকটি দাতব্য সংগঠনের মাধ্যমে অন্তত ৭৩ লাখ ইউরো (৭ দশমিক ৩ মিলিয়ন ইউরো) হামাসের নিকট পাঠানো হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযানে পুলিশ ও গার্দিয়া দি ফিনানজা যৌথভাবে আট মিলিয়ন ইউরোর বেশি মূল্যের সম্পদ জব্দ করেছে। পুরো অভিযানটি জেনোয়ার জেলা অ্যান্টি-মাফিয়া ও অ্যান্টি-টেরোরিজম দফতরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।
২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে হামাস-নেতৃত্বাধীন হামলার আগেই এই তদন্ত শুরু হয়। তদন্তে জানা যায়, জেনোয়া ও মিলানভিত্তিক তিনটি ইতালীয় সংগঠনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অর্থ স্থানান্তরের একটি জটিল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়েছিল।
তদন্তকারীদের দাবি, গ্রেফতার হওয়া সাতজন হামাসের বিদেশি অপারেশন শাখার সদস্য এবং বাকি দুজন বাহ্যিক সহায়তাকারী হিসেবে কাজ করছিলেন।
তদন্তে মোহাম্মদ হান্নুন (৬৩) নামের এক ব্যক্তিকে এই নেটওয়ার্কের মূল নেতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি ‘অ্যাসোসিয়েশন অব প্যালেস্টিনিয়ানস ইন ইতালি’-এর সভাপতি এবং ‘অ্যাসোসিয়াসিওনে বেনেফিকা দি সোলিদারিয়েতা কন ইল পোপোলো প্যালেস্তিনেসে’ (এবিএসপিপি)-এর প্রতিষ্ঠাতা।
রাষ্ট্রপক্ষ জানিয়েছে, এবিএসপিপি ও সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর সংগৃহীত অনুদানের ৭১ শতাংশের বেশি হামাস-নিয়ন্ত্রিত বা হামাস-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়েছে।
তদন্তাধীন সংগঠনগুলো হলো- ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এবিএসপিপি, ২০০৩ সালে গঠিত আরেকটি এবিএসপিপি সংগঠন এবং ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে মিলানে প্রতিষ্ঠিত ‘লা কুপোলা দ’ওরো’।
আদালতের নথি অনুযায়ী, ইউনিক্রেডিট, ক্রেডিট অ্যাগ্রিকোল ও পোস্টে ইতালিয়ানে হান্নুন-সংশ্লিষ্ট হিসাব বন্ধ করে দেওয়ার পর অভিযুক্তরা নতুন নতুন সংগঠন খুলে ব্যাংক নজরদারি এড়িয়ে যান। ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের সতর্কবার্তার পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল।
সূত্র : ইউরো নিউজ
কেএম