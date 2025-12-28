  2. আন্তর্জাতিক

পেরুতে ৬ দশমিক ২ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৫১ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
পেরুতে শক্তিশালী ভূমিকম্প/ ছবি : দ্য নিউজ

পেরুর উপকূলীয় অঞ্চলে রোববার (২৮ ডিসেম্বর) ৬ দশমিক ২ মাত্রার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, দেশটির আনকাশ প্রদেশের সান্তা প্রভিন্সের চিম্বোটে শহরের কাছে এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএস জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল চিম্বোটে শহরের নিকটবর্তী এলাকায়। অন্যদিকে জার্মান ভূবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র (জিএফজেড) জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির উপকেন্দ্র ছিল পুয়ের্তো সান্তা থেকে প্রায় ৩৬ কিলোমিটার পশ্চিমে এবং এর গভীরতা ছিল প্রায় ১০ কিলোমিটার। তবে ইউএসজিএস ভূমিকম্পটির গভীরতা ৬৬ কিলোমিটার হিসেবে উল্লেখ করেছে।

ভূমিকম্পটি চিম্বোটে শহরে তীব্রভাবে অনুভূত হয় এবং মডিফায়েড মারকালি ইনটেনসিটি (এমএমএ) স্কেলে এর তীব্রতা ‘ভি’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া রাজধানী লিমা, লা লিবারতাদ অঞ্চলের ত্রুহিলো এবং ইকা অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকাতেও কম্পন অনুভূত হয়। আতঙ্কে অনেক মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন।

ভলকানো ডিসকভারি জানিয়েছে, উপকেন্দ্রের কাছাকাছি পুয়ের্তো সান্তা (প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে) ও চিম্বোটেতে প্রবল কম্পন অনুভূত হয়েছে। তবে বিরু, মচে (প্রায় ৯০ কিলোমিটার দূরে), ত্রুহিলো (৯৭ কিলোমিটার) ও লারেদো (৯৮ কিলোমিটার) এলাকায় হালকা কম্পন অনুভূত হয়।

স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, এখন পর্যন্ত বড় ধরনের কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি। তবে কর্তৃপক্ষ সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলো পর্যবেক্ষণ করছে। এছাড়া পেরুর উপকূলের জন্য কোনো সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়নি।

ভূতাত্ত্বিক প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, এর আগে পেরুতে সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকম্প রেকর্ড করা হয়েছিল ২০২৫ সালের ১৫ জুন।

সূত্র : দ্য নিউজ

কেএম 

