ইকুয়েডরে সমুদ্র সৈকতের পাশে বন্দুকধারীদের হামলায় নিহত ৬

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:২০ এএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ছবি: এএফপি (ফাইল)

ইকুয়েডরে সমুদ্র সৈকতের পাশে বন্দুকধারীদের হামলায় ৬ জন নিহত হয়েছে। এর মধ্যে দুই বছর বয়সী এক শিশুও রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, স্থানীয় সময় রোববার (২৮ ডিসেম্বর) দক্ষিণ-পশ্চিম ইকুয়েডরের সমুদ্র সৈকতের পাশে হামলা চালায় একাধিক বন্দুকধারী। খবর এএফপির।

জনপ্রিয় তিমি-পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র পুয়ের্তো লোপেজে ওই হামলায় আরও তিনজন আহত হয়েছে। একটি ভ্যানগাড়ি এবং দুটি মোটরসাইকেলে আসা বেশ কয়েকজন বন্দুকধারী গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায়।

স্থানীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি সপ্তাহে ওই শহরে এ নিয়ে তৃতীয় বারের মতো হামলার ঘটনা ঘটলো। এসব হামলায় এখন পর্যন্ত নয়জন নিহত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

বন্দুকধারীদের অবস্থান এখনো জানা যায়নি। পুলিশ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী অপরাধী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিরোধের কারণে এই হামলার ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।

ইকুয়েডর বিশ্বের দুটি শীর্ষ কোকেন রপ্তানিকারক দেশ কলম্বিয়া এবং পেরুর মাঝামাঝি অবস্থিত এবং মেক্সিকো ও কলম্বিয়ান কার্টেলের সাথে যুক্ত গ্যাংদের কারণে সেখানে সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

দেশটির প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েল নোবোয়া বেশ কিছু কঠোর নীতিমালা প্রণয়ন করলেও আজ পর্যন্ত সেগুলো সহিংসতারোধে খুব কমই কাজ করেছে।

