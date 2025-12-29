সিরিয়ায় নতুন মুদ্রা চালুর ঘোষণা

সিরিয়ায় নতুন মুদ্রা চালুর ঘোষণা
সিরিয়ায় নতুন মুদ্রা চালুর লক্ষ্যে নির্বাহী নির্দেশনা জারি করেছে দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক। রোববার (২৮ ডিসেম্বর) এই মুদ্রা সংস্কারের আওতায় সিরীয় পাউন্ড থেকে দুটি শূন্য বাদ দেওয়া হবে। পাশাপাশি ৯০ দিনের জন্য পুরোনো ও নতুন মুদ্রা একসঙ্গে চলবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।
রাজধানী দামেস্কে অবস্থিত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সদর দফতরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দিয়েছেন ব্যাংকের গভর্নর আবদুলকাদের হুসরিয়েহ।
তিনি বলেন, এই পদক্ষেপ দেশের অর্থনীতিতে আস্থা ফিরিয়ে আনা এবং টেকসই আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত প্রাতিষ্ঠানিক কৌশলের অংশ। নতুন মুদ্রা চালু করা কোনো আনুষ্ঠানিক বা প্রতীকী পদক্ষেপ নয় বরং এটি একটি শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা সমন্বিত কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।
তিনি আরও বলেন, বাজার স্থিতিশীল রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিবিড়ভাবে নজরদারি করছে। বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বাড়লে প্রয়োজন অনুযায়ী সিরীয় পাউন্ড সরবরাহ করা হবে।
পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রতি ১০০ সিরীয় পাউন্ড রূপান্তরিত হয়ে নতুন সিরীয় আরব প্রজাতন্ত্রের পাউন্ডের ১ এককে পরিণত হবে। পুরোনো ও নতুন মুদ্রা একসঙ্গে ৯০ দিন বাজারে চলবে। প্রয়োজনে এই সময়সীমা বাড়ানো হতে পারে। আগামী বছরের শুরুতে সব ব্যাংক হিসাব নতুন মুদ্রায় রূপান্তর করা হবে। তবে মোট অর্থ সরবরাহ অপরিবর্তিত থাকবে। অর্থাৎ অর্থের পরিমাণ বাড়ানো বা কমানো হবে না।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছে, মুদ্রা বিনিময় সম্পূর্ণ বিনা খরচে করা হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো কমিশন, ফি বা কর আরোপ করা হবে না। সরকারি ও বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠানকে মূল্য, বেতন, মজুরি এবং আর্থিক দায়দেনার ক্ষেত্রে সরকারি রূপান্তর হার অনুসরণ করতে হবে। জল্পনা ও কারসাজি ঠেকাতে উভয় মুদ্রায় সরকারি বিনিময় হার প্রকাশ করা হবে।
সূত্র :দ্য আরব নিউজ
কেএম